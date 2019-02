Brutal enfrentamiento de Monedero con Marta Flich en 'Todo es mentira' de Risto Mejide

Uno es más cursi que un repollo con lazo y el otro un zafio que se las da de intelectual. Y los dos son dos cretinos (Mejide y sus secuaces le tienden una trampa al avinagrado Monedero y este saca su peor cara: "Me voy, esto es una basura").

El telón de fondo es la necesidad de subir audiencia, salpimentado por la proclividad del presumido Risto Mejide a montarla y con la vanidad ridícula del podemita Monedewro (Israel García-Juez deja descompuesta a Carmen Chaparro con un buen rejonazo a Risto Mejide en casa propia).

Máxima tensión en 'Todo es mentira'. Como cada viernes, Marta Flich ha tomado las riendas del programa que presenta habitualmente Risto Mejide, pero en esta ocasión ha protagonizado un fuerte encontronazo con el presumido Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos (La foto del bien pagado Monedero que arruina su crédito tras cargar contra un periodista por Venezuela).

El político, que ha participado a través de una conexión en directo, ha llegado a calificar al espacio como "basura" en varias ocasiones.

Monedero ha empezado a molestarse con la presentadora cuando, en lugar de preguntarle por el libro de Pedro Sánchez, se ha interesado por la crisis interna que atraviesa Podemos.

"Al igual que la política está llena de basura, los medios están llenos de basura. Creo lo que que estáis haciendo ahora mismo es una basura", ha soltado al político, a lo que Flich ha respondido:

"O tienes una mala digestión o no encajas bien las críticas".

"Me mientes cuando me dices que vamos a hablar de una serie de temas, que me dedico a preparar, y luego sacáis otros. Hay que ser honesto, no tengo problemas en hablar de esos temas, pero demuestra cierta perversión de la honestidad periodística", ha replicado Monedero.

"Es actualidad, hay una dirección y no hay perversión. No vas a afear mi trabajo ni el de mis compañeros".

Pero el cabreo del político ha llegado a su punto álgido al escuchar unas palabras de Javier Negre, que también estaba participando en el programa.

El periodista ha afirmado que Pablo Iglesias "solo 'promociona' a sus chicas", unas sorprendentes declaraciones que han hecho estallar a Monedero.

"Eso es mezclar, Marta, eres una mujer que defiende el feminismo y no deberías tolerar esta bazofia", le ha dicho a Flich, visiblemente molesto.

Monedero: "Todo esto me produce bochorno"

"Tú no me tienes que decir lo que tengo que tolerar, eso para empezar", le ha respondido la presentadora, que sí le ha parado los pies a Negre:

"Hay que contextualizar y centrar el tema, no creo que meter eso en el mismo saco sea apropiado".

Mientras tanto, Monedero hacía aspavientos y amenazaba con abandonar:

"Vamos a dejarlo, porque esto me produce bochorno. Es una basura".

"Estamos defendiendo los derechos de la mujeres, a quienes os están asesinando, y se permite que alguien diga en televisión que Iglesias coloca a sus mujeres", ha criticado Monedero.

"¿No tienes oídos? Le he dicho que eso no se puede mezclar", ha recordado Flich, que ha atravesado una de sus tardes más complicadas al frente de 'Todo es mentira'.