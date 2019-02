La 'exgroupie' de Sánchez, Palomera, pasa al ataque contra él y de paso le mete a Mercedes Milá: "Sonrojó a todo el mundo"

Pedro Sánchez presentó este 21 de febrero de 2019 su 'Manual de Resistencia' en otro acto más de la precampaña electoral salvaje que se está montando en España, pero que por momentos parece estar convirtiéndose en un arma arrojadiza contra el Presidente -por poco ya-.

Cómo sería el acto de bochornoso, presentado por una recuperada Mercedes Milá y por el aventurero Jesús Calleja, que hasta Esther Palomera, la exgroupie de Sánchez, repartió cera a diestro y siniestro.

Fue este 22 de febrero de 2018 en 'El Programa de Ana Rosa' en Telecinco donde Palomera, ya desvestida de todo ápice de fanatismo del Presidente y convertida casi en otra detractora más -como lo fue en un principio, cuando apoyaba a Madina- se mostró sarcástica con Sánchez y terminó metiéndole un palo incluso a Mercedes Milá:

Pedro Sánchez dijo que el libro lo había escrito en gran parte para los periodistas que llevábamos tantos años siguiendo su biografía. Gracias, gracias, Presidente del Gobierno por este regalo a los cronistas políticos. En fin, el libro es el arranque de la campaña electoral, pero no la presentación sino el mero anuncio. No es ajeno al contexto político y nada es improvisado.

Una vez metido el golpe al protagonista del evento, se fue Palomera a por la presentadora del mismo, la recuperada para la causa Mercedes Milá:

A mí no me pareció que el Presidente ayer estuviese demasiado cómodo en ese formato de presentación del libro, y creo que en algunos momentos las intervenciones de Mercedes Milá sonrojaban no solo al Presidente sino al conjunto de los asistentes a la presentación. Me pareció un poco desbocada la intervención de Mercedes Milá, y Jesús Calleja estuvo muy prudente y ejerció casi más de periodista que la propia Milá.