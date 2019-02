Más sectarismo: Ferreras y su tropa insultan a un diputado del PP al que atribuyen por error un ataque a Lorca

¡Más periodismo en laSexta! Hay momentos en que aquellos que dan lección es de periodismo todos los días quedan un tanto en evidencia. Les pueden las vísceras y están tan deseosos de todo lo que huela a hablar de Franquismo, y más si encima lo pueden vincular al PP que se lanzan al ruedo sin una mínima verificación.

García Ferreras estaba en su 'Al Rojo Vivo' cuando alguien le debió chivar por pinganillo que se rumoreaba que el poeta y diputado del PP Juan Van Halen en la sesión matinal de la Asamblea de Madrid había justificado el asesinato de Federico García Lorca y le debieron comentar - a lo teléfono escacharrado - que Javier Bañuelos estaban soltando por la SER que había hablado de que fue un ‘error político' y no un asesinato.

En principio, como semejante estupidez resulta un tanto difícil de creer, hubiera parecido pertinente que Ferreras pidiera alguno de los tíos de la redacción de La Sexta que verificara que tan verdad era ese rumor, que les pasaran el corte (lo que había hecho la SER con Bañuelos, que, desde el principio puso el corte de Van Halen cuyas palabras reales distaban mucho de lo que se estaba rumoreando). ¿Pero en La Sexta debieron pensar que, para qué perder el tiempo? ¡PP y franquismo junto! ¿Qué más se puede decir? ¡A soltarlo! Y así se lanzó nuestro héroe:

Antonio García Ferreras: Voy con una de las barbaridades de la mañana, vinculado a todo esto. Ya les decimos que en la derecha española hay gente que sigue sin asumir... esa tragedia [el franquismo] ¡El diputado del Partido Popular, Juan Van Halen! ¡Y además poeta! En la Asamblea de Madrid (...) acaba de decir algo así como "Lorca no fue asesinado, no era un asesinato, era un error del régimen del momento".

Josué Coello: (...) Para Juan Van Halen, diputado del Partido Popular el asesinato de Federico García Lorca no fue un crimen. Fue un error cometido por un régimen político en sus inicios.

Antonio García Ferreras: Bueno, pues esta es una de las grandes barbaridades de la mañana. ¡Fue un asesinato! ¡Por ser de izquierdas y por ser homosexual!

Eso es, Josué Coello y García Ferreras, estaban - al igual que Jordi Évole cuando soltó que Marta Sánchez tributaba en el extranjero - dando como un hecho algo que sólo conocían de oídas. Y afirmando literalmente que Van Halen había negado que fuera un asesinato o un crimen la muerte de Lorca.

Ferreras, además, dio paso a sus tertulianos para que pusieran a parir al citado Van Halen, sin que ninguno se molestara en preguntar en qué contexto habían sido pronunciadas esas supuestas palabras. ¿Era del PP? ¡Pues si es negativo, seguro que es verdad!

Ignacio Escolar: Me parece trágico que a estas alturas ante algo tan trágico como es el asesinato de una de las personas de mayor valía del momento y de la historia de España. Evidentemente fue un crimen político y no una torpeza del régimen que nacía. (...) Eso sí fue una rebelión y un golpe de Estado aunque la derecha se niegue a tacharlo como tal. (...) Lo hicieron con Lorca y lo hicieron con miles de personas más. Asesinarlo porque pensaban diferente. ¡Que todavía esto lo tengamos que explicar a un diputado!

Antonio García Ferreras: Me parece... me parece... ¡absolutamente detestable!

La cosa no quedó ahí, porque Ferreras también conectó con figuras como el tertuliano y ex candidato frustrado de Podemos, Javier Pérez Royo, a las que él mismo les soltó en directo el bulo de Van Halen, para que también pusieran a parir al diputado del PP.

Antonio García Ferreras: Javier, un titular: ¿Qué te parece lo de Juan Van Halen diciendo en la Asamblea de Madrid ‘lo de Federico García Lorca no fue asesinato, fue el error político de un régimen?

Javier Pérez Royo: ¡Que es un miserable! ¡Que es un miserable! ¡Alguien que dice eso, se le debería caer la cara de vergüenza! ¡Y que ese señor sea un representante político es una vergüenza! Indica las cosas que todavía colean del pasado.

El problema es que Juan Van Halen, no sólo no había negado en ningún momento en su intervención matutina en la Asamblea de Madrid que lo de Federico García Lorca fuera un asesinato, sino que había dicho expresamente que la muerte del poeta fue un execrable asesinato.

Las palabras literales de Juan Van Halen que constarán en el acta de la Asamblea de Madrid:

Fue a Granada, donde en una sublevación, evidentemente con un gobernador civil que era un militar. Cometen el execrable asesinato de Lorca, uno de los mayores errores cometidos por un régimen político en sus inicios.

Casi al final del programa de ‘Al Rojo Vivo' les debieron pasar la chuleta. Eso sí, ninguno de los tertulianos presentes presentó ningún tipo de excusa ni disculpa al diputado insultado.

Eso sí, cuando a Ferreras le hicieron caer en la cuenta de que había puesto en boca del diputado del PP una ‘no fue un asesinato' que nunca había dicho, ofreció junto a su gente uno de los momentos más ridiculamente patéticos de la historia reciente de la televisión en España que se recuerda:

Joaquín Manso: "Ha dicho execrable asesinato".

Antonio García Ferreras: (nervioso) "No, no, no..."

Joaquín Manso: "Ha dicho execrable asesinato".

Ignacio Cembrero: "Cambia sustancialmente..."

Antonio García Ferreras: (titubeando) "La frase... cambia sustancialmente... lo que habían desvelado las redes..."

Ignacio Escolar: "Es distinto..."

Antonio García Ferreras: "No tiene nada que ver".

Pero Ferreras despidió el programa sin ningún tipo de disculpa ni rectificación al respecto, eso sí, dando la orden de que el tema de Juan Van Halen desapareciera de la escaleta de laSexta Noticias de ese mediodía, tal como estaba previsto.

Es de suponer que el momento no lo sacarán los de ‘Zapeando', pero ¿dirá algo Ferrán Monegal, algo que tanto le gusta dar lecciones en su crítica de televisión de Onda Cero, El Periódico o en la de laSexta Noche? El 23 de febrero de 2019 tiene la ocasión de demostrarnos que con los jefazos también se atreve. Igual nos sorprende y se pregunta con cuánta frecuencia en la cadena del ‘más periodismo' nos comentan cosas ‘de oídas' o ‘porque se comenta en las redes'. Menos mal que es la que encarna el periodismo auténtico del país.

Posdata a Ana Pastor, por su intervención en ‘Al Rojo Vivo' ese mismo 21 de febrero de 2019: Cuando Antonio Rubio entrevistó a Roldán en 1995 (que no lo hizo sólo, había otro con él) no estaba en Diario16, sino en El Mundo. Antes había estado en Cambio y en Interviú, pero el de Diario16 era Pedro Jota, no Rubio. Por aquello de verificar los datos, digo.