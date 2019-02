Mejide y sus secuaces le tienden una trampa al avinagrado Monedero y este saca su peor cara: "Me voy, esto es una basura"

Momentazo para coger palomitas, refresco y sentarse en el sillón. 'Todo es mentira' (Cuatro) tenía este 22 de febrero de 2019 como invitado a Juan Carlos Monedero y al cofundador podemita no le ha hecho gracia que le cambien el guión. Tanto es así que ha terminado por dejar con un palmo de narices a la suplente de Risto Mejide, Marta Flich.

Monedero: No tenéis ni idea de lo que es un escrache y deberíais documentaros antes de empezar el programa.

Marta Flich: Gracias. ¡Buena digestión!

Monedero: De nada, es que yo a estas horas doy clase.

Marta Flich: Y tienes la manía de dar clases...

Lago: Yo estas clases me las solía saltar en la universidad.

Monedero: Tú eras de los que se fumaba un porro al entrar en clase. Un escrache lo que busca es alguien que se puede ir de rositas sin rendir explicaciones...

Flich: Sí, pero independientemente de los escraches, ¿qué te parece el de Errejón?

Monedero: Pero escucha, es que esto no es un escrache, en esto no dejan hablar a Errejón... No tiene sentido que tú acorrales a alguien y no le dejes explicarte. ¡Pero no sirve para nada! Si solo das gritos quedas como un gritón y nada más.