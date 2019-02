Mercedes Milá trolea a Mamen Mendizábal hablándole en laSexta de dos programas de otras teles

Mercedes Milá fue la encargada de presentar el panfleto de Pedro Sánchez este 21 de febrero de 2019, pero unos minutos antes de ello atendió a 'Más Vale Tarde' de Mamen Menidzábal. El bestial enfado de Pérez Henares con el libro de Sánchez y con su defensor, Ferreras: "Es una vergüenza, ¡un bodrio!"

Y como Milá es ingobernable y no tiene ninguna intención de quedar bien con nadie, explicó en laSexta que aún no conocía al Presidente al que le iba a presentar el libro y para mayor despelote le coló a la presentadora de la cadena verde la promoción de dos programas diferentes de otras televisiones competencia directa. "¿Qué te parece Sánchez sin conocerle?" Preguntó Mamen:

Pues me parecía... Tengo dos versiones, la de antes de ver un programa de Jesús Calleja y la de después. La de antes es regular... Me parecía un político sin más, y el programa de Jesús me hizo verle otra parte, que por eso estoy aquí.