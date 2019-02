Belén Esteban reina de nuevo en Telecinco: dedica el Deluxe a machacar a Toño Sanchís y cuenta el ridículo desesperado pacto que su exrepresentante le ofreció

Belén Esteban fue la protagonista clara en la noche de Telecinco de este 23 de febrero de 2019, porque aprovechó el Sálvame Deluxe para, como entrevistada, desvelar los detalles del acuerdo que Toño Sanchís le había propuesto con una propiedad de por medio.

La Esteban habló también de bancos, de números, de préstamos, y finalmente lanzó varios mensajes muy claros mirando a Toño y a quien se diera por aludido a los ojos de la cámara: "¡Me queda muy poco para devolverlo todo! Todavía me faltan muchos Deluxes para recuperar todo lo que me has quitado tú".

Belén Esteban contó cómo ha pujado para quedarse con la casa de Toño Sanchís, algo que ha terminado con un rotundo éxito, y también desveló el ridículo pacto que el exrepresentante le ofreció y que se veía que hacía aguas a todas luces:

Me proponían darme a tocateja 200.000 euros, durante cuatro años, cada año 50.000, con lo que le tenía que perdonar más de 200.000. Encima yo tenía que firmar un documento con que si no me daba esos primeros 50.000 no le podía denunciar. Se cree que necesito el dinero ya, y no es verdad, yo trabajo, no me llevo lo que no es mío.

La deuda de Toño conmigo era de 600.000 euros, pero mis asesores han investigado y me debe 130.00 más, que ya no los puedo meter, pero lo voy a llevar por lo penal y lo voy a meter; voy por lo penal contra él y contra su mujer, seguramente, también.