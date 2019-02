A los fans de Sánchez y su 'Manual' les revientan las risotadas de Inda y Marhuenda: "¡Desde que lo leí tengo pesadillas por las noches!"

Iban con algunos días de retraso de la presentación del 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez, pero así son en La Sexta Noche los sábados. Este 23 de febrero de 2019 al menos, llegaron algunas de las mejores descripciones de este libro del Presidente que no se creen ni los que lo han comprado.

Con Eduardo Inda, Francisco Marhuenda y María Claver, llegaron pésimos momentos para los fans del Presidente que se congregaban al otro lado del plató: Angélica Rubio, Jesús Maraña y José Miguel Contreras sobrellevaron falta las risotadas de la bancada rival sobre el libro de su Presidente:

José Miguel Contreras : ¡Pero qué dices, que no lo sabes! ¡No te has enterado de los datos!

Entraba entonces en el jaleo Angélica Rubio... ex jefa de prensa de Zapetero y auténtica fan de Pedro Sánchez: La tertuliana 'progre' que se lanza al cuello de Inda y se lleva un repaso descomunal: "¡Maleducada y totalitaria!"

Llegaría el momento de la diatriba de Marhuenda, también conteniéndose la risa, o a veces sin contenerla cuando le increpaba la propia Angélica o Jesús Maraña:

Marhuenda: La desesperación de la izquierda me hace reír porque hace nada Sánchez era lo peor de lo peor. Muchos periodistas estaban volcados en la destrucción de Sánchez, y yo le apoyé y dije que iba a ganar. Hasta él me dijo que no le apoyara tanto porque Madina me nombraba en los mítines. Pero ahora saben que si se va Pedro se quedan sin vaca. ¡Pedro, guapo, no te vayas! Este libro es un despropósito. Los políticos hacen libros pero libros políticos, no esto es una autobiografía geográfica en la que se la hace Irene Lozano. Y luego apareció por allí Mercedes Milá haciendo un espectáculo dantesco. Y esto de Sánchez de presentarse como un rebelde cuando es un hijo del aparato, pero todos los periodistas de izquierdas le van a hacer la pelota.

Inda: Esto es un cuento para niños, en horario adulto no se puede comentar.

Jesús Maraña: Vamos a dejar que se rían... Yo no me atrevo a hacer la crítica en serio de un libro como hace Paco reconociendo que no lo ha leído.

Angélica Rubio: Yo quiero que escribas un libro en el que cuentes qué te paso con Pedro Sánchez de apoyarle tanto a ahora ponerle a parir. ¿No hay vaca de la que tirar?

Marhuenda: Tú ahora debes contar por qué eres fan de Pedro Sánchez cuando hace poco lo odiabas. Solo te falta ponerte la camiseta ‘I love Pedro Sánchez'...

Maraña: Alrededor de esto se montan muchos bulos, no va a quedarse con las ganancias del libro sino que las va a donar a los sintecho.

María Claver: Sánchez empalaga, de Sánchez hemos visto a la perrita, con el trote cochinero, en el avión... Ya cansa... Dan ganas de decirle que ya está bien de todo este ejercicio de autoafirmación, de yo soy el guapo... Es un poco cansado, es tremendo, que empiece el libro con lo del colchón, que encima se sabe a estas horas que es falsa. Sánchez está empalagando a la gente. A ti [a Maraña] ya sé que no.

Maraña: Yo hago el nivel de crítica que me parece oportuno y no tengo porqué insultar.