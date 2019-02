Inés Arrimadas arrasa en laSexta ante más de uno que no quería ni verla en el Congreso

Una vez conocido lo que era un rumor a voces, el de que Inés Arrimadas dejará su portavocía en el Parlament de Cataluña para presentarse como diputada al Congreso español, la propia protagonista apareció en La Sexta Noche este 23 de febrero de 2019. Inés Arrimadas irá a las generales de número uno de Ciudadanos por Barcelona.

Y allí, la jerezana, fue contundente a más no poder ante las preguntas que le planteaban los tertulianos colocados por Iñaki López y demás patulea. Por ejemplo, la pregunta que le lanzó Gemma Robles (El Periódico), que parecía molesta de este cambio de aires de Arrimadas: "No entiendo muy bien el argumento de que viene al Congreso porque se tiene que dejar la piel por Albert Rivera..." Arrimadas: "En Ciudadanos me llaman Khaleesi..."

No es que vayamos al Congreso, es que queremos ir al Gobierno, que no es lo mismo. ¿Y por qué nos dejamos la piel? Porque tenemos que gobernar Cataluña, pero con un parlamento bloqueado, con una ley electoral que da mayoría ficticia a los partidos independentistas y con las calles tomadas por la violencia separatista, creo que mucha gente en Cataluña entiende que el primer paso de la solución es tener un gobierno de España que no dependa de los partidos separatistas. Y nos jugamos cuatro años más, yo no sé si a gente sabe lo que puede pasar en este país si gobierna cuatro años más Pedro Sánchez con los independentistas...

🤦🏻‍♂️ El PP también ha negociado con los partidos separatistas toda la vida.



📺 @InesArrimadas "Por eso la solución del conflicto en Cataluña pasa por que la gobernabilidad de España deje de depender de los nacionalistas" #L6Narrimadas pic.twitter.com/L8XkW5Vrqi — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 23 de febrero de 2019