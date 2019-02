La burrada que cobra Belén Esteban por sentarse en Sábado Deluxe... ¡pero se lo gana!

Aunque muchos se pongan estrechos, la realidad es que Belén Esteban se gana el sueldo (Belén Esteban quiere ahora meter en el 'talego' a Toño Sanchís y su mujer).

Lo dejó patente este 23 de febrero de 2019, cuando se sentó de nuevo en el plató de Telecinco (Belén Esteban reina de nuevo en Telecinco: dedica el Deluxe a machacar a Toño Sanchís y cuenta el ridículo desesperado pacto que su exrepresentante le ofreció).

La ex de Jesulín de Ubrique protagonizó lo mejor del bodrio que gestiona Jorge Javier Vázquez, y esta vez situada entre los entrevistados y a disposición de los frikies que hacen de tertulianos.

Fue el de este sábado un nuevo 'belenazo', en el que Belén ha desvelado punto por punto la estrategia que ha puesto en práctica junto a sus abogados para inflar el precio de venta de la casa de Toño Sanchís.

Una jugada maestra con la que ha conseguido recuperar la mayoría del dinero que le debe su exrepresentante.

Toño Sanchís ha perdido. El exrepresentante de Belén Esteban ha tenido que ver cómo su casa era subastada para pagar la deuda que tiene con ella y que ascendía casi a 600.000€.

"Me debe todo eso porque a la deuda hay que sumar intereses, costas... todavía no me ha pagado absolutamente nada".