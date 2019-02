María Patiño se abalanza sobre María Lapiedra: "Me da bastante asco lo que haces"

Nadie se puede sorprender ya de lo que pase entre la pareja o expareja de Gustavo González y María Lapiedra. Pero el caso es que aún quedan unos coletazos por dar. Quién sabe si, cuando se dé el caso, los dos tortolitos vuelven con una historia de amor que ahora está en su momento más chusco. 'Sálvame' sumido en el más absoluto caos tras la ruptura de Gustavo y María Lapiedra.

La protagonista femenina de la historia más comentada de los últimos tiempos en el universo Sálvame pasó por el Deluxe este 23 de febrero de 2019 y como era de esperar y de la misma manera que ocurre siempre, se llevó un rapapolvo descomunal de prácticamente todos los colaboradores.

Pero la que le esperaba con especial sed era María Patiño, que no esperó para saltar al cuello de Lapiedra cuando Jorge Javier le dio paso:

María Patiño: Me da bastante asco... Que intente meterse con el físico de la ex [de Gustavo González] cuando probablemente sea mucho más feliz que ella, que teniendo un físico mejor, no ha conseguido lo que más quería que era tener un amor de verdad.

María Lapiedra: ¿Que la ex ha conseguido tener un amor de verdad? ¿Quién? Que no me he enterado... ¿Qué amor de verdad? Pero si nunca la quiso... Si le puso los cuernos desde el primer momento. Para Gustavo el amor de su vida soy yo. Lo he dejado yo a él, no él a mí. Y te veo muy feliz esta noche, estabas deseando que cortáramos...