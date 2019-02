Évole se guarda cinco años la crítica que El País le hizo a su montaje sobre el 23-F para escupírsela a Iñaki Gabilondo a la cara

Cinco años después del documental 'Operación Palace', laSexta y Jordi Évole decidieron contar "toda la verdad" sobre aquella gran mentira, una explicación falsa del intento del golpe de Estado del 23F que se tragaron, entre otros, Bea Talegón.--Santi Abascal fulmina a Évole: "No insista con esa entrevista; no me deja mi madre porque le cae fatal desde que entrevistó a Otegi"--

La emisión de 'Operación Palace' fue la emisión más vista de laSexta en sus casi 13 años de vida.--La entrevista de Évole que utiliza Echenique para decir que Arrimadas "miente por vicio"--

El documental provocó airadas reacciones tanto a favor como en contra. Hay quien cree que fue una genialidad y otros en cambio censuraron aquel montaje.--Julia Otero se pone de los nervios con el repaso que le metió Guerra a Évole y su contundencia a la hora de hablar "del golpe de Estado" en Cataluña--

Iñaki Gabilondo fue uno de sus más firmes defensores: "no estaba mal que 30 años después se acercara de esa manera a un tema provocando un susto más que un engaño".--Guerra desenmascara a un Jordi Évole más envuelto en la estelada que nunca: "¡No suelta usted lo de Cataluña! Será que tiene que justificarse ¿eh?"--

Sin embargo, el diario El País atacó en aquel 2014 la idea de Évole y sus socios. Así se lo hizo saber a Gabilondo, que este 24 de febrero de 2019 le acompaba.

"Hubo un periódico como El País que salió muy en contra de lo que habíamos hecho. Por ejemplo dijo que 'la intentona golpista del 23-F mantuvo con el corazón en un puño a muchos españoles en el año 81. Reírse de ello tiene muy poca gracia", recriminó el reportero de 'Salvados' a su invitado, un histórico de PRISA.

"No sé si internamente a ti, la gente de PRISA o de El País te dijo directamente algo", añadió Évole.

Gabilondo negó la mayor: "No, no. El País puede tener la opinión que quiera y me parece muy bien y yo no tengo nada que oponer a su opinión".

"Pero hay un vínculo", quería insistir Évole, pero Gabilondo no dio su brazo a torcer: "Sí, pero no hubo ninguna reunión con la empresa para decirme nada sobre ello. Si dijo eso me parece muy bien. A mi me parece muy bien y yo tengo mi propia opinión y sigo pensando que es algo que se podría hacer".

En la mesa también estaba Sergi Pamiés, que intervino en ese momento. "No hagas trampas, el comentario de El País fue tu máxima medalla a lo que habías hecho". Évole remachó:

No te creas, yo aquella semana lo pasé mal, lo tengo que reconocer.

.