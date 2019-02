Ylenia reniega de sus operaciones estéticas: "Ahora soy un cardo"

La sinceridad es el punto fuerte de esta chica. El concurso de Telecinco'GH Dúo' está sirviendo a Ylenia para confesar sus secretos mejor guardados. La alicantina, primero, sorprendió a la audiencia desvelando que había tenido adicción a las drogas, una confesión que también hizo Kiko Rivera. La concursante también revelo que pasó por fases de depresión tras su paso por 'Gandia Shore', el reality que le dio la fama. Y ahora ha contado las operaciones estéticas que se ha hecho estos años, aunque no está muy contenta con el resultado, según marca.

"Me tengo que arreglar el labio de morcilla que me he puesto. Con lo guapa que era yo y ahora soy un cardo", ha empezado relatando la de Benidorm. "¿Os explico por qué soy un cardo? Por haberme hecho las cejas siempre con cera, por ponerme siete kilos de mie** en el labio y por ponerme culo ¿Cómo te pones culo cuando lo tienes ya perfecto?", ha confesado Ylenia.