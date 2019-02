El Rey saca a Irene Montero fuera de sí y la podemita la emprende contra Ana Rosa hasta que la presentadora estalla

La negativa a ir al besamanos del Rey por parte de Ada Colau encendió la mecha en el plató de Ana Rosa Quitana con la invitada Irene Montero este 26 de febrero de 2019. Algo nada nuevo porque no es el primer año que sucede: la alcaldesa de Barcelona le da la mano al Rey cuando le saluda, pero no cuando hay un acto protocolario que se llama besamanos, aunque nadie le bese la mano a nadie. Las soberanas razones de la maleducada Colau para despreciar el besamanos del Rey Felipe VI.



Así que Ana Rosa Quintana e Irene Montero se arremolinaron en una disputa por el soberbio palo de la presentadora a la líder podemita. Y es que en ausencia de Pablo Iglesias, la precampaña electoral de Podemos está pasando por mostrar a una portavoz de lo más agresiva, manipuladora e incluso mentirosa en este pistoletazo de salida en Telecinco. Irene Montero está que trina con su fail en los presupuestos y dispara contra todo y contra todos:

Irene Montero: A mí me parece que la alcaldesa hace bien, el besamanos es una cuestión arcaica.

Verónica Fumanal: No podemos engañar a la gente, no es un besamanos tradicional, es un encuentro de un espacio a nivel internacional. Y ese tipo de desplantes son sorprendentes y tampoco quiere nada porque después se saludan dentro.

Irene Montero: Yo respeto su opinión y su usted se presenta como alcaldesa en Barcelona ya saben los ciudadanos que entonces usted irá al besamanos. El hecho de que la alcaldesa se relacione con el Rey de forma correcta es correcto, pero que decida ausentarse del acto arcáico del besamos, que es besarle la mano a un señor que nadie ha elegido...

Ana Rosa: Irene, Irene... Nadie le besa la mano al Rey... ¿Tú has estado muchas veces con el Rey y alguna vez le has besado la mano? ¡Yo he ido a besamanos mil veces y se le da la mano!

Irene Montero: Ana Rosa, no se puede mentir, la alcaldesa le da la mano al Rey y se la ha dado en este evento, pero no acude al besamanos.

Ana Rosa: Mira, Torra y Colau lo que han hecho es un acto de mala educación...

Irene Montero: ¡Pero eso es tu opinión, Ana Rosa!

Ana Rosa: Pero es que un responsable político tenéis que estar donde tenéis que estar porque representáis a mucha gente. Lo de ayer fue una cosa horrorosa.

Irene Montero: Que los ciudadanos decidan.