Ana Rosa Quintana se harta en directo: noquea a Irene Montero y ridiculiza a Podemos

Caliente la mañana (La discusión de Ana Rosa Quintana en directo: "Discúlpeme, pero es la primera vez que yo le hablo").

La portavoz(a) de Podemos, Irene Montero, acudía este martes 26 de febrero al Programa de Ana Rosa con la firme intención de iniciar su particular campaña electoral y en ese papel prácticamente no dejaba hablar al resto de la mesa de invitados y, tampoco, a la conductora del programa Ana Rosa Quintana que tenía que esforzarse para tratar de reconducir el programa (Ana Rosa pone en apuros a una de sus reporteras tras esta metedura de pata: "No me lo creo").

Como no podía ser de otra manera, Irene Montero trataba de imponer su criterio y su feminismo radical y sin cortarse un pelo llamaba a la huelga a Ana Rosa: "el 8 de marzo espero no verte aquí porque estés haciendo huelga" (El jocoso comentario de Ana Rosa sobre la campaña electoral que revoluciona el plató y a sus tertulianos ).

Era el instante en el que la presentadora de Telecinco saltaba como un resorte y dejaba claro su postura dándole un zasca a la de Podemos:

"¿Huelga?, no. Yo estaré aquí en mi programa y luego me pensaré si voy o no a la manifestación".

"Yo salgo a la una y media, no me paso aquí todo el día".

Ana Rosa Quintana incidía entonces:

"es que me da mucho miedo ir porque me temo que vais a politizar la manifestación y la vais a hacer de partido y si es así lo siento mucho pero yo no voy".

Montero trataba de echar por tierra el sólido argumento de Quintana con una peregrina justificación: "¡hombre, Ana Rosa, todo es política".

Pero la directora del Programa de Ana Rosa no estaba dispuesta a comprarle el argumento a Irene Montero y volvía a responder contundentemente: