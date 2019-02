Más Celia Villalobos que nunca: tremenda regañina a Carme Chaparro con varios golpes al mentón

Espectacular Celia Villalobos en 'Al Día' de Cuatro este 26 de febrero de 2019, para disgusto de Carme Chaparro, la presentadora, que se llevó tal repaso de la política que se le habrán quitado las ganas de volver a entrevistarla. Celia Villalobos se rebota con Griso cuando le pone todas sus barrabasadas políticas en un vídeo

El chorreo fue de aúpa y en un par de temas diferentes, que Chaparro finalmente zanjó yéndose a publicidad. La segunda cadena de Paolo Vasile ha bajado el nivel hasta lugares insospechados, de modo que Chaparro sucede con su programa al de Risto, e intenta hacer un periodismo valiente que se queda a medio camino y poniéndole a huevo el zasca a alguien del PP, como en este caso.

La disputa vino primero por el caso Cifuentes y después por el del aborto en referencia a las palabras de Pablo Casado. Chaparro le buscaba las cosquillas del PP a Villalobos, un habitual verso libre, pero se encontró con varios golpes al mentón:

Celia Villalobos : Por cierto, todavía no ha salido la sentencia de los EREs. Y no conseguimos que habléis de ella... Vamos a esperar a que acabe el juicio de la señora Cifuentes y hablamos, ¿vale?

Celia Villalobos : Porque no. eso está en un juicio y se verá la sentencia.

Carme Chaparro : ¿Y por qué no quiere decir nada?

Celia Villalobos : No tengo nada que decir sobre esta materia.

Celia Villalobos : Buenas tardes. No tengo nada que decir.

Por si fuera poco, se arremolinaron en una bronca por el aborto, Pablo Casado y su hijo.

Carme Chaparro: Dice que Pablo Casado no ha mentido, pero él dijo que su hijo nació con cinco meses y en ese plazo en los cinco meses en España es libre, se puede abortar, y no es así, solo se puede hasta las 14 semanas.

Celia Villalobos: Si usted quiere intervenir en la vida privada de Pablo Casado es muy libre, pero yo no. Le pido por favor que respete lo que yo pienso. ¡Hágame otra pregunta pero no me hable del mismo tema!