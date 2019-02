Así justifica Rahola que el mamarracho que llamó puta a Arrimadas siga en TV3: "Tampoco deberían estar en TV Inda y Espada"

Así justifica la radical Rahola que el mamarracho que llamó puta a Inés Arrimadas siga colaborando en la pública catalana TV3:--La indepe Pilar Rahola presume de haber visto en ruso 'El acorazado Potemkin'... que es una película muda--

La ultra Pilar Rahola tuvo que comerse el marrón de defender que TV3 siga contando con el tal Toni Albà, que llamó recientemente 'puta' a Inés Arrimadas, en el programa 'Todo es mentira' de Cuatro.--La sucia candidatura secesionista que vende Pilar Rahola en TV3 tras su brutal subida de sueldo--

Como ella se lo lleva crudo de la TV3, y está en una posición muy incómoda pues como mujer jamás podría tolerar un tuit tan machista como el perpetrado por el susodicho, Rahola decidió echarse al monte y criticar que en otras televisiones también se dicen barbaridades y nadie se echa las manos a la cabeza.--Pilar Rahola insulta a Carmen Maura por las palabras de la actriz hablando claro: "¡Espécimen progre!"--

Y como ejemplos puso a Arcadi Espada y Eduardo Inda, que como son conocidos enemigos de Risto Mejide, jugaba con la ventaja de que así podría contar con la exculpación.--Ataque de histeria de Rahola contra Ferreras, Ana Rosa y Griso por decir "barbaridades" contra Cataluña: "¡Esto no es Bosnia!"--

"Barbaridades dicen todos. Un tal Espada, que sale en este grupo mediático.", se quejó la secesionista. Y para ahondar en su defensa, protagonizó una enganchona con la periodista Isabel San Sebastián, muy forzada, todo hay que decirlo:

"Pero esto no es un grupo público", le recordó Mejide, cómodo en su papel de doctor Jeckyll y Míster Hyde. Rahola no estaba dispuesta a aflojar: "Las privadas también tienen dinero público".

Si hablamos en propiedad, empecemos a sacar gente...¿Inda tendría que estar en televisión? ¿el Espada? No me vengáis con la lista. ¡Pero si nos llamáis nazis, si nos llamáis terroristas, Isabel por favor! No va a quedar nadie".