El bestial chine que se cogió Wyoming con el insulto de 'El Bigotes'

Álvaro Pérez 'El Bigotes', en la cárcel por la trama Gürtel, nos da grandes momentos habitualmente cuando declara desde la prisión, pero este 25 de febrero de 2019 dio un paso más allá:

Mi hijo muchas veces me pregunta que por qué me sacan tanto en este programa cuando llevas dos años en la cárcel y estás callado. Mire, quería sobre todo con cariño, con respeto y con mucho humor, pero me quería cagar en la puta madre de Wyoming. Estoy harto ya de que me saque en la tele. Pero con mucho humor.