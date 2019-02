¡Caretas fuera! TVE permite que un avieso corresponsal alemán haga un masaje más propio de TV3 al golpismo

Si los de Baviera se informan de lo que pasa en España a través de figuras como Reiner Wandler, el corresponsal del Die Tageszeitung, resulta más fácil entender porque este país se dedicó a torpedear la extradición a Carles Puigdemont. Y es que Wandler, que participa en una tertulia de corresponsales en el Canal 24 Horas de TVE conducida por Marc Salas juega una estrategia clara que no oculta. Si en el pasado había dado clases de democracia a los españoles que vieran su intervención por la tele, ahora le ha dado por dar clases de justicia.

Para Reiner Wandler, que en 2015 hacía crónicas tan majillas sobre el nacimiento de Podemos, que comparaba con Los Verdes de Alemania, grupo político que algo tiene que ver con su periódico, ya no hace falta escuchar a los testigos, ni las pruebas periciales, él ya tiene clara la inocencia de todos los acusados:

Me parece patético como el fiscal intentaba mostrar algo que no existía. La violencia. Sólo si Cuixart hubiera reconocido de que en algún momento se le hubiera pasado por la cabeza que hubiera violencia ya habría habido rebelión. ¡Y ni eso! Yo conozco a Cuixart. Quien le conoce, yo le he entrevistado, sabe que es pacifista. Era una cosa tan evidente que buscan mostrar algo que no existió. ¡La rebelión no existió y la sedición seguramente tampoco! Porque las dos cosas tienen que ver con la violencia y eso se cae. Y los testigos tampoco van a poder demostrar gran cosa.

Que máquina este alemán que ya antes de declaren los testigos, ya sabe que no van a poder demostrar nada, que no hay ni sedición, lo sabe todo. Eso sí que es eficiencia. Her Reiner terminó sentenciando que le daba igual la sentencia del TS, porque luego Estrasburgo lo iba a tumbar todo.

Yo no veo los delitos de los que les acusan (...) No sería la primera que un juicio muy mediático aquí, luego en Estrasburgo se va todo... sólo quiero recordar un nombre, Arnaldo Otegi.

¿Seguro que es buena idea mentar a un ex terrorista hablando de un juicio al Procés, Herr Reiner?