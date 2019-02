Jauría sobre el PP en TVE: Pedrojota se afana de tal manera en cazar a Ignacio Cosidó que el 'Lechero' Fortes le pide "que no acose al testigo"

Pedrojota Ramírez se puso las pilas para que TVE siga contando con él en 'Los Desayunos' cumpliendo el encargo de darle cera al invitado de este 26 de febrero de 2019, Ignacio Cosidó, portavoz del PP del Senado.--'El Lechero' Fortes y sus amigos de los 'Viernes Negros' llamaron "imbéciles" a los espectadores de RTVE--

El 'Lechero' Fortes y el periodista riojano se afanaron en arrinconarle a cuenta del polémico mensaje vía WhatsApp que puso en un grupo del PP sobre la posible elección de Manuel Marchena para presidir el Poder Judicial y donde se decía que así controlarían "la Sala Segunda desde detrás".--El secesionista Eduard Pujol le echa una bronca de espanto al 'Lechero' Fortes porque una tertuliana llamó "fugitivo" a Puigdemont--

Ramírez es el director del medio que publicó aquella exclusiva, El Español. Se llegó a tal nivel de tensión que hasta el presentador de TVE le pidió "que no atosigara al testigo", en referencia a Cosidó.--El bochornoso papelón de 'El Lechero' Fortes: asegura a Casado, Rivera e Iglesias el mismo formato que Sánchez--

Fortes: Casado habló de usted, sabe que le preguntaron sobre usted, y usted como senador por designación autonómica, ¿se siente autorizado por su presidente o no?

Cosidó: Es cierto que en estos momentos ocupo un escaño por designación autonómica y ahora eso no está en juego, en las elecciones solo se elige a los senadores por elección directa. Esa decisión se tomará cuando proceda.

Fortes: ¿Quién hizo ese whatsapp que hablaba de un buen acuerdo que podemos controlar por detrás el tribunal del 'procés' que fue lo que obligo a Marchena a dimitir, quién lo escribió?

Cosidó: A mi ese mensaje me llega en un grupo ajeno al PP pero puedo garantizar que es ajeno a mi grupo, sobre la autoría final lo desconozco.

Pedrojota Ramírez: Perdóneme, eso es inverosímil. Después de todo este tiempo...es imposible que fuera ajeno al PP si se atribuía el control del TS en el caso de que Marchena fuera presidente, es que escuchándole a usted decir que hay que intentar no politizar el juicio del 'procés' digo "el bombero pirómano".

¿Usted no se dio cuenta como los acusados se han aferrado a la difusión de ese mensaje para erosionar la credibilidad del Estado? Yo no entiendo como usted no dimitió.

Fortes: ¿Por qué no dimitió?

Cosidó: Es la pura verdad, ese mensaje me llegó de un grupo ajeno

Pedrojota Ramírez: Diga de qué grupo

Cosidó: He reconocido el error pero ese mensaje no representa al PP, reenviar no significa compartir el contenido. Ese mensaje sirve para modificar un sistema de elección

Pedrojota Ramírez: Oiga los políticos construyen razonamientos inauditos

Fortes: Pero vamos a ver, si usted dice que era ajeno al PP pero parecía argumentario del PP, si habla en primera persona: "seguiremos controlando por detrás"

Pedrojota: Identífiquelo. Si usted quiere que le creamos

Fortes: No acose al testigo

Cosidó: ¡Si lo he dicho claramente! Si es ajeno al PP, es ajeno al PP. Se lo digo con toda claridad

Fortes: Dejemoslo ahí.