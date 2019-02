Sofía Suescun deja patidifusos a los fans de 'GH Dúo' con sus acongojantes tesis sobre la bisexualidad

Hay gente de todo tipo, sobre todo en los platós de las cadenas de televisión (Belén Esteban se mete en un lío tremendo al desvelar un secreto que une a Toño Sanchís con un jefazo de Telecinco).

Sofía Suescun volvió el pasado domingo, 24 de febrero de 2019, a la casa de 'GH Dúo' como una de las candidatas a la repesca.

Sin embargo, su regreso ha estado marcado por la polémica debido a unas declaraciones sobre la bisexualidad que han desatado la ira de los seguidores del formato.

"No me gusta esa palabra. Ni una, ni otra, a mí me gusta gozar".

Eso aseguró la hija de Maite Galdeano.

Unas desafortunadas palabras que llamaron la atención de Candela.

"¿Tú eres bisexual?", le preguntó la ex de Antonio Tejado, a lo que Sofía respondió:

"No sé ni lo que soy, me gusta gozarla y ya está. Eso de bisexual, no bisexual... ¿Qué mierda es eso? Me parece una gilipollez, a mí me gusta gozarla y punto".