No creen en la Justicia, solo en sus ideas radicales: así se regodea el excupista Baños de no haber contestado a VOX y que lo echaran del Supremo

Si los independentistas en general son muy pesados, los de la CUP se llevan la palma. A estos antisistema les da todo igual. Y así lo demostró el excupista y exdiputado del Parlament, Antonio Baños, cuando 'declaró' en el Tribunal Supremo como testigo por el juicio del procés. El tremendo rapapolvo que Marchena le mete al listillo Homs le deja con esta cara de higo.



Llamado por la acusación particular, VOX, el excupista se negó a responderles, algo que no puede hacer tal y como le explicó con paciencia en la sala el presidente Manuel Marchena. Fue el momento más circense de la jornada intensa de 28 de febrero de 2019, que terminó con la presidencia echándolo de allí y amenazándole con sancionarle.

Una vez sucedido esto, a las afueras del Supremo estaba José Yélamo, de ‘Más Vale Tarde' (laSexta), poniendo el micro para que el excupista siguiera con sus insolencias. Lo que demostró Antonio Baños sin darse cuenta es que efectivamente no creen en la Justicia ni en el Estado de Derecho, no respetan los procedimientos judiciales y solo creen y defienden sus propias ideas radicales anarquistas.El exportavoz de la CUP Antonio Baños queda como un xenófobo contra los andaluces y se lleva la mundial:

Yo no puedo reconocer a VOX como interrogador, no puedo permitir que alguien que me quiere mandar a la cárcel por mis ideas, me interrogue.