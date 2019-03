Toñi Moreno hundida por el rotundo fracaso de audiencia de 'Mujeres y Hombres'

Parece que Toñi Moreno está tocada y casi hundida. El movimiento de Mediaset situando Emma García al frente de Viva la vida y a la andaluza en Mujeres y hombres y viceversa no ha conseguido su objetivo. Es más, las audiencias de ambos espacios han caído en picado. Los datos del dating que Toñi presenta en Cuatro están con la grave crisis por la que atraviesa la cadena, a nivel de 2005, según ecoteuve.

Sin ir más lejos, este lunes, Myhyv marcó un pésimo 2,9% de cuota de pantalla. Tan solo 117.000 espectadores vieron el programa de citas.

La presentadora lo está pasando "realmente mal" por la poca acogida que tiene el programa de los viceversos en e segundo canal de Mediaset.

"Toñi está muy triste y se desahoga con su gente de confianza. Es lógico que la situación la estristezca", apunta Jaleos.

Sin embargo, no son los datos que marcan el audímetro lo que más le preocupa a la andaluza. "Echa de menos su Viva la vida, ya no por las audiencias más animadas, que también, sino por la visibilidad. No nos engañemos, eso es un estímulo".

Según el citado medio, Toñi Moreno coge "energía y seguridad" cuando graba Gente maravillosa, en Canal Sur.