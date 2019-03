La 'soviética' Rosa María Mateo se va 'matando': ataca a Ciudadanos por recordarle su nefasta gestión en RTVE

No podía ser de otra manera. Rosa María Mateo, la del Lexus, es como ese alacrán venenoso, siempre tiene una dosis extra para meter el picotazo definitivo.

En esta ocasión le ha tocado la 'china' al diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz al que le ha afeado sin ningún tipo de disimulo alguno que le sacase a colación los malos resultados de audiencia de RTVE durante el transcurso de la Comisión parlamentaria en la que se somete a contril el órgano que administra de manera única y cada vez de forma menos provisional la soviética Mateo.

Mateo, en su estilo prepotente, amparándose además en lo 'estricto' de los tiempos concedidos en las comparecencias, usó los últimos 40 segundos para no solo no responder al diputado de Ciudadanos, sino también soltar todo su veneno:

Cuando el presidente de la Comisión llamaba al orden a Mateo por no ceñirse a la cuestión, esta soltaba una desabrida letanía:

Lo siento, pero antipático no es un insulto, es una calificación de un comportamiento. Hablo de este lugar. Además usted no ha hecho una pregunta, simplemente me ha insultado, me ha descalificado, me ha llamado emperatriz, es lo que me parece a mí desde mi punto de vista de invitada y de no política.