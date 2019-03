García Ferreras se 'cabrea' en directo con el sociata Aroca por racano: "El próximo viernes te lo puedes coger libre"

El lema comercial de LaSexta y de su capo, el ya veterano Antonio García Ferreras, es 'periodismo para informar', pero el día a dia de la cadena progre de Atresmedia aconsejaría cambiar el eslogan por uno más apropiado, como podría ser 'todo por la pasta' (Pillados: así manipulan Ferreras y Pastor laSexta para hacerse todavía más millonarios).

García Ferreras, antaño gran periodista, se ha trasnformado a la búsqueda del éxito en el líder indiscutibe de la "desinformación" política, de las noticias opinadas y sectarias (El gorilato de laSexta, la golpista PRISA y el duopolio de TV salen a salvar a Sánchez contra 'la amenaza fascista').

Y no porque no no sepa de periodismo, carezca de experiencia o sea un rojo furibundo. Lo suyo es pillar audiencia entre el rojeríO y para ello, si tiene que llevar como experto en derechos humanos a un ex condenado por secuestrar con los terroristas de ETA, como el inefable Gonzalo Boyé, lo lleva (Para esto ha quedado TVE: 'El Lechero' Fortes arranca su programa promocionando laSexta, babeando a Évole y defendiéndole de las críticas).

Y si de lo que se trata es de darle leña a la idea de España, a la Constitución o la lucha por la libertad en Venezuela, acarrea a plató a cualquier rufián independentista, chavista o alocado que se le ponga a tiro (Tertsch despedaza a laSexta por dar cancha a "golpistas y ladrones" con su infame masaje al tirano Maduro).

En cualquier caso y a su favor, hay que admitir que el presentador de Al Rojo Vivo ha logrado imprimir su sello personal a la información, logrando que la cadena de Atresmedia sea un referente en cuanto actualidad política se refiere. (El CIS se le indigesta hasta a laSexta: Ferreras brama contra Tezanos al grito de "doctor Bacterio")

Gran parte del éxito radica en que su público es igual de parcial que él o sus criaturas y escuchan lo que quieren oir en las maratonianas tertulias de pesamiento único, donde dudosos tertulianos dan sus torticeras opiniones y se mete, como adorno, algún disidente de cventroderecha, al que aplastan.

Y Ferreras, que es el dueño del tinglado, es muy capaz en aras del espectáculo de soltar un rapapolvo cariñoso a un tertuliano de su programa que no valoró como importante una información del programa sobre la política madrileña. (¡En todos los morros, Ferreras! Tanto elogiar a 'Polònia' y ahora TV3 le acusa de manipular el juicio del procés)

Al Rojo Vivo ha dado en exclusiva las listas de Más Madrid -el partido de Íñigo Errejón y de Carmena-. Una información que Aroca ha considerado poco relevante para el resto de España, según huffingtonpost.

"Está bien Aroca, los próximos viernes puedes cogértelos libres", le ha dicho Ferreras, que luego ha rebajado el tono.

El tertuliano defiende que este tipo de informaciones son poco relevantes para el devenir de la política nacional.

El presentador ha repetido la broma un par de veces y ha dejado claro que no tiene la intención de dejar a Aroca fuera de su grupo de tertulianos habituales.