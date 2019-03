'GH DÚO ': El 'bichin' de María Jesús Ruiz y la rocambolesca teoría de Carlota Corredera

La exMiss España lleva varios días escribiendo en su blog de 'GHDÚO' sobre alguien al que llama "bichín".

"Lo echo de menos y me encantaría abrazarlo", "que me perdone porque no dejo de pensar en él" son algunas de las frases que María Jesús Ruiz ha dejado en una conversación ficticia que hace con su madre.

El programa de Ana Rosa confirma que "bichín" es el apodo cariñoso que utilizaba con José María Gil Silgado.

#GHDUO27F 📺 Antonio Tejado hundido tras los reproches y acusaciones de su ex pareja Candela y María Jesús Ruíz 😱 https://t.co/fUsA4MfYcW pic.twitter.com/zDA298ER2W — La Razón (@larazon_es) 27 de febrero de 2019

"Si está reconociendo que ha hecho una denuncia falsa puede tener problemas legales", ha comentado la reina de las mñanas televisivas sobre la causa de las disculpas de María Jesús.

«Yo tengo una teoría y es que Maria Jesús Ruiz está haciendo un concurso en el que imita, de alguna manera, y por ahora le está saliendo muy bien, a Miriam Saavedra. Es decir, Miriam era ella sola contra toda la Casa. Bueno, también tenía algún aliado, como el Koala o Verdeliss. Está haciendo confesionarios muy del rollo de Myriam, victimizándose, y por ahora le está saliendo bien. ¿Quién se iba a pensar que cuando el domingo salieron los porcentajes ella iba a ser la menos votada?».

Esta es la rocambolesca teoría que ha lanzado Carlota Corredera esta tarde en 'Sálvame' y que podría resultar acertada, a juzgar por los últimos acontecimientos.

Lo cierto es que María Jesús Ruiz continúa manteniéndose en el concurso a pesar de las continuas nominaciones, algo que llama mucho la atención de los espectadores.

Va a hablar él de víctima cuando su concurso se ha basado en ir vendiendo penas a diestro y siniestro.



El próximo jueves a llorar a tu casa.



#GHDÚO1M pic.twitter.com/4hXDyIqY0p — Maria Jesús Ruiz Truño CF (@Latruno) 1 de marzo de 2019

Según Jesús Carmona, la historia de María Jesús Ruiz (35 años) en Gran Hermano DÚO tiene los días contados, y eso que se postulaba como una de las grandes favoritas del concurso cuando este respira casi su ecuador.

Pues no, se conoce que la de Jaén ha estirado demasiado el chicle, ha jugado a las casitas con cosas serias que, vaya avatares, le han terminado explotando dentro de la casa de Guadalix.

Así como su relación con Julio Ruz le salió bien -en el sentido de que todo el mundo le dio la razón ante la pesadez suprema del empresario y su posterior expulsión disciplinaria-, ahora la exmiss España se ha visto envuelta en una de las grandes mentiras del concurso.

Es más: la más patética y surrealista de las renuncias.