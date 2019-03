¿Tiene defensores José Félix Tezanos, el controvertido presidente del CIS? Pues sí, y uno de ellos se puso la noche del 2 de marzo de 2019 en 'laSexta Noche' como el auténtico bicho del pantano, tanto que llegó a amenazar con irse del plató si seguía escuchando la clásica monserga contra el responsable de los sondeos de intención de voto.

Lo cierto es que Jesús Maraña acabó bastante encendido con la intervención anterior de Eduardo Inda, director de Okdiario, que puso como ejemplo claro de la torpeza de Tezanos lo que había sucedido en Andalucía donde de los cinco partidos evaluados en la encuesta solo acertó con los escaños sacados por Ciudadanos. En el resto de partidos metió la pata hasta el corvejón.

Sin embargo, el director de Infolibre pareció más el jefe de prensa de CIS lanzado como un perro de presa a morder a quienes criticasen a Tezanos:

Cualquier espectador que nos siga de una manera fiel puede ser que cada veintitantos de mes ya se enfade porque estará aburrido de que le expliquemos como es el asunto del CIS. José Miguel [Contreras] ha vuelto a intentarlo, pero con poco éxito porque no sé si es que no escucháis...

Inda saltaba:

Maraña se empezaba a mosquear de lo lindo:

¡Así no se puede! Si me escuchas dos minutos y si no no escuches, pero no hables.