Ana Rosa Quintana cuenta el 'secreto' de María Jesús Ruiz y la hunde legalmente

Ana Rosa no se corta ya ni un pelo.

La última escena de Antonio Tejado llorando por un malentendido con Candela en GH Dúo no ha pasado desapercibida.

Ante las críticas de los colaboradores de su programa por la forma de actuar del sevillano, Ana Rosa Quintana ha saltado como un resorte:

"¿Los chicos no pueden llorar o qué? Si estuviera llorando una chica, no os parecería mal".

"No tenéis ninguna sensibilidad, es un amor no correspondido".

Así remató, isiblemente indignada, según esdiario.

Pero Joaquín Prat no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer tan fácilmente:

"No es lo mismo llorar que ser un llorica".

Claro que no fue el único momentazo sobre GH Dúo que se vivió en el plató del programa matinal de Telecinco. María Jesús Ruiz lleva varios días escribiendo en su blog sobre alguien al que llama "bichín".

"Lo echo de menos y me encantaría abrazarlo", "que me perdone porque no dejo de pensar en él"