Habían programado a Ivonne Reyes en 'Sábado Deluxe', para que contará los secretos más inconfesables de su relación con Pepe Navarro y la actriz, consciente de que para eso le habían pagado, aseguró haber abortado en dos ocasiones durante su relación con el presentador, pero eso no fue lo que reventó los contadores de share.

Lo que disparó la audiencia de Telecinco este 2 de marzo de 2019 fue la bronca que protagonizaron Makoke y Kiko Matamoros.

Un reencuentro cargado de reproches en el primer cara a cara en un plató de televisión entre Makoke y Kiko desde agosto de 2018.

"Estoy harto de parásitos", ha asegurado Kiko tras escuchar la opinión de Makoke sobre su actual novia, Cristina Pujol.

Makoke ha aprovechado para reprocharle a Kiko la falta de comunicación con su hija.

"No eres capaz ni de abrir los Whatsapp de tu hija, deja de mentir, lo único que ella te ha pedido es que le pidas a tu novia que no hable mal de mí. Tienes tanta inteligencia emocional que no te hablas con cuatro de tus cinco hijos".