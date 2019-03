Carmen Thyssen no muerde el anzuelo que el taimado Évole le puso para enmerdar sobre Aznar y le remata con un monumental corte

Jordi Évole quiso meter en un aprieto a Carmen Thyssen, que concedió a 'Salvados' una entrevista y les abrió las puertas de su museo por la noche, a cuenta de José María Aznar.--Santi Abascal fulmina a Évole: "No insista con esa entrevista; no me deja mi madre porque le cae fatal desde que entrevistó a Otegi"--

Évole: ¿Ha pillado lo que he dicho de Aznar? Como es hombre rojo con bigote, pues él no parece que sea rojo y ya no lleva bigote. No habrá sido su modelo Thyssen: Ahora no lleva bigote, se lo ha quitado Évole: ¿Usted ha votado alguna vez a Aznar? Thyssen: ¿Que si lo he votado? ¿Pero hablamos de política o de cuadros? Évole: Yo solo pregunto. Thyssen: Yo aprecio mucho al señor Aznar, y ha sido un gran presidente Évole: Entonces detecto que sí lo ha votado Thyssen: Yo no puedo votar porque soy suiza

.