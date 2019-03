Castigan el peloteo de Mercedes Milá a Pedro Sánchez: humillación televisiva histórica

A pulso, con alevosía y reincidencia (Jarabe de palos a Mercedes Milá por sus babosadas con Pedro Sánchez: "Usted es un cadáver").

La periodista y presentadora ‘gran hermana' por excelencia, Mercedes Milá, ha vuelto estos días a la actualidad y protagonismo después de varios meses de ostracismo y lo hacía por todo lo alto -como a ella le gusta- con un importante número de críticas tras ser la presentadora (junto a Jesús Calleja) del presunto libro de Pedro Sánchez, Manual resistencia (David Broncano deja en evidencia a la 'listilla' Mercedes Mila tras llamarle "inculto").

Paralelamente a ello, Milá vuelve a la televisión, y lo hace con su proyecto más personal: Scott y Milá, un programa de Movistar Plus compuesto de cuatro episodios donde la presentadora profundiza sobre temas muy diversos desde su perspectiva personal y emocional (La 'exgroupie' de Sánchez, Palomera, pasa al ataque contra él y de paso le mete a Mercedes Milá: "Sonrojó a todo el mundo").

Pero ella solo es una pieza de un puzle que completa el alter ego de este proyecto: su perro Scott.

"Me he alejado del periodismo y me he sumergido en la emoción. De ahí la importancia de la presencia de Scott", explicaba Mercedes en una entrevista en la SER.

Y es que en Scott y Milá, que estrenó el jueves en #0, esta mujer todoterreno enseña a la audiencia una parte íntima de ella nunca vista:

"La desnudez en este programa no es solo una desnudez física, va más allá".

Un estreno que coincidía cuando más arreciaban las críticas contra Milá por su tremendo peloteo, hasta casi "baboso" como lo calificaban las redes sociales, para con el todavía presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección.

"Presenté el libro de Pedro Sánchez porque era un hecho puntual. Sentí que moralmente debía hacerlo para agradecerle su actitud con Cataluña".

Y, a juzgar por los resultados de audiencia, al público no le ha gustado nada el masaje de la presentadora catalana a Pedro Sánchez y su ‘gran' regreso a televisión ha supuesto un ridículo y vergonzoso fracaso sin paliativos.

Así, en su estreno el pasado jueves, el programa de Mercedes Milá obtuvo un 0,14% de cuota de pantalla y la insignificante cifra de 26.000 espectadores.

Dicho de otra forma, ocupó la posición número 63 en el ranking de emisiones más vistas del día de las cadenas de pago.

Los datos son todavía igual de preocupantes si nos fijamos en los datos de los abonados de En cuanto su audiencia entre los abonados a Movistar+, la emisión ocupa la posición número 17 en el ranking de emisiones de las cadenas de pago, y obtiene un 0,7% de cuota y 22.000 espectadores.

Ni el perro de la Milá ha visto el programa. ¿En La Moncloa habrán visto el programa de la presentadora del libro de Sánchez?