Monedero va a lo de Risto a soltar bilis sobre la Transición y el escritor Javier Cercas desmonta sus mentiras

Al pretencioso de Podmeos, no hay por donde cogerlo (Twitter se descojona de esta foto de unos monjes budistas 'leyendo' un librito del sectario Monedero).

El publicista y presentador Risto Mejide invitó al escritor Javier Cercas para debatir sobre Franco, el franquismo y la Transición.

Mejide demostró su ignorancia y su falta de preparación de la entrevista cuando con su cara de asombro demostró no tener ni pajolera idea que la historia que narra Cercas en su afamada 'Soldados de Salamina' era real.

Pero lo más dantesco de la noche llegó después. En 'Esperando a Chester' de Cuatro entendieron que era muy buena idea cortar al escritor extremeño pero afincado en Cataluña para dar paso a un Juan Carlos Monedero que no desaprovechó la oportunidad para hacer la tele de la única manera que él entiende: soltando un mitin.

A Javier Cercas, esta pequeña interrupción no le importó. Espero pacientemente su turno y cuando Monedero hubo acabado su 'speech', aprovechó para desmontar una a una todas sus falacias.

Monedero: Si hacemos como tu has planteado, Javier, una revisión crítica de la Transición, donde se hizo lo que se pudo...yo no he escuchado a nadie decir que aquello fue una basura...