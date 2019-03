Isabel Rábago, muy afectada, se repone para responder con dureza a Carme Chaparro y demás feministas inquisidoras

El feminismo es, además de todo, una guerra política entre (algunas) mujeres. Y si no que se lo digan a Isabel Rábago; tertuliana del corazón en Telecinco y responsable de la comunicación en el Partido Popular de Madrid y, que en esta precisa semana ha recibido la del pulpo porque se le ha ocurrido decir en Twitter que no es feminista sino femenina...

Pues algunas compañeras se permiten el lujo de criticarla por este concepto, porque solamente se puede ser feminista como ellas marcan. Lo que más sorprende es que fuera Carme Chaparro, la nueva presentadora de 'Al Día' en Cuatro, una de las que atacara a Rábago y, probablemente, la que más le ha molestado:

Así que vivió un programa complicado este 5 de marzo de 2019 la propia Rábago en ‘Ya es mediodía', espacio en el que participa diariamente, y también, de paso Sonsoles Ónega, que aturdida acertó a decir esto:

Y mientras Ónega decía esto y el resto de compañeros como Alba Carrillo defendían a capa y espada a su compañera, Isabel Rábago se venía abajo, llorando, girando la cara para no aparecer en cámara.

Sí pudo, poco antes, dejar su mensaje la protagonista:

Lo que yo quería decir es que no soy la clase de feminista que quiere imponer la izquierda, sino la mujer que yo quiero ser y no desprecio a los hombres por el mero hecho de ser hombres. Me he levantado y me encuentro un montón de insultos y vejaciones y he sido foco de críticas en las redes por mujeres que me dan lecciones de feminismo. Para mí, feminismo no es señalar a otra compañera en redes para que la maltraten. Yo no tolero que se me den lecciones para que se me humille.