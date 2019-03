Celia Villalobos desencadenada, dando consejos feministas a una podemita: "A los hombres en política les gusta poner a dos tías matándose vivas para ellos llegar"

Desde que dijo que dejaba la política en activo, Celia Villalobos no está desatada, está desencadenada. Más Celia Villalobos que nunca: tremenda regañina a Carme Chaparro con varios golpes al mentón.

La diputada del PP, ya ex, aprovecha más su tiempo a ir por las teles, y allí es una crack absoluta, aunque a veces se le va un poco la pinza y deja los platós al rojo vivo. Fue el caso del 5 de marzo de 2018, cuando charlaba con Mamen Mendizábal en 'Más Vale Tarde' y entraba entonces para lo propio la podemita Noelia Vera. Celia Villalobos se pone como loca en directo y Castillón la tiene que frenar: "¡No me amenaces!"

Con el tema del feminismo sobre la mesa en la semana feminista por excelencia, Mendizábal pidió un consejo a la del PP para la del Podemos. Villalobos se remangó y soltó la burrada:

"Yo le diría que defendiera sus ideas, que trabaje mucho, que no se rinda, que no se deje apartar del camino y que no se líe a pelearse con otra mujer porque a los hombres en política lo que les gusta es poner a dos mujeres matándose vivas para ellos llegar. ¡Que es lo que ha pasado en mi partido! Así que hija, aprieta los dientes, lucha hasta el final y no te fijes en otra compañera, tú, tu camino".