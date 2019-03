Los corresponsales extranjeros del Canal 24 Horas despedazan las falsas consignas feministas implantadas en TVE

Reiner Wandler, el pregonero alemán que suele aparecer en 'La Noche en 24 Horas' en la sección de la opinión de los corresponsales para poner a parir a España diciendo que el juicio al Procés está orquestado y que lo acusados no cometieron delito alguno no estaba esta semana. Como tampoco estaba su compañera que aseguraban que en España se hizo mal la Transición y que fueron los corresponsales los que nos 'descubrieron' que fue la guerra civil y el franquismo. No, por esta vez en la sección de corresponsales de 'La Noche en 24 Horas' se habló bien de España. ¿El motivo? Hablaron bien del 8-M, por ser España el único país en el que existe un evento así, lo cual ya llevaría a cierta reflexión.

Eso sí, no se dieron cuenta los corresponsales al elogiar la situación en España de las mujeres, de que se estaban saltando los que es "políticamente correcto" en el mundo progre guay a la hora de hablar de feminismo, que es decir que todo es un desastre y que estamos fatal. En vez de eso, los corresponsales (sin Reiner Wandler) elogiaron la situación de la mujer en España, rompiendo el discurso victimista habitual.

Francoise Mousseau: "El 8-M del año pasado fue el día de la mujer más increíble del mundo en España. Fue increíble como desde las redacciones del periodismo como tantas mujeres pudieron hacer un movimiento muy masivo. Escucho mucha energía, creo que va a ser otro 8-M, no puedo dejar de pensar el contraste ese gran movimiento de españoles y españolas y cuando ves los estudios, parece ser que España no está bien en términos en conciliación familiar, brecha salarial. Sin embargo en violencia conyugal, doméstica, está mucho mejor España que Francia, Noruega o Alemania. Y parece ser que los españoles no lo saben. España para esos casos está mucho mejor. (...) A pesar de que España no está tan mal, es muy difícil explicar la fuerza que tiene ese movimiento".

Marc Sala: "Las imágenes del año pasado dieron la vuelta al mundo, fueron uno de los momentos más importantes del año pasado, si uno recoge todo lo que pasó".

Sarah Morris: "Hubo una campaña de movilización tremenda".

Marc Sala: "¿Y por qué se da aquí y no se da en Alemania o el Reino Unido?"

Sarah Morris: "La mujer española ha ido a una velocidad impresionante. En la época de Franco estaba permitido abrir una cuenta bancaria, cuando podía. Y ya en democracia las mujeres fueron a trabajar con mucha potencia apoyadas por sus madres. Y hoy las abuelas ayudan a sus hijas, no es el Estado quien ayuda a las madres (...). Yo llegué aquí en la época de Zapatero y mis jefes no podían dar crédito a que hubiera tantas mujeres diputadas y no las acosara la prensa. Cuando Blair tenía mujeres en su gabinete los medios las llamaban ‘las chicas de Blair'. No había portadas así en España. Las mujeres del Gobierno Zapatero eran tratadas con respeto (...) Hay muchas mujeres en política, no sólo en el PSOE, también en el partido conservador".

Francoise Mousseau: "España es de los pocos países que ha puesto la llaga sobre esto (...) La democracia española se construye a una velocidad desconcertante y ahora con estudios se sabe que es de las mejores del mundo, mejor que Francia (...) Es el único tema de consenso de la izquierda y la derecha, el tema de las mujeres, Zapatero más, pero ha sido consenso del PP y PSOE. (...) España fue el primer país continental de Europa en tener voto femenino, en 1933, en Europa sólo lo habían hecho antes los británicos y las británicas". (...)

Los comentarios elogiando el feminismo en España iban en contradicción con lo que habían dicho minutos antes los propios tertulianos de esa cadena asegurando que España había mucho machismo porque aún no había ninguna mujer candidata a presidencia del Gobierno o porque sólo hubiera una mujer en el Tribunal del Procés (Ana Ferrer).

El feminismo estuvo muy presente también en la mesa política de 'La Noche en 24 Horas' donde Casimiro García Abadillo reprochó a Noelia Vera, de Podemos, que Pablo Iglesias estuviera de baja por paternidad cuando esa disposición es para trabajos por cuenta ajena, que no era el caso de Pablo Iglesias. Además el director de El Independiente recordó que el partido al que votan más mujeres en España todavía era el PP y advertía sobre la burbuja de propaganda.

Más raro fue que presentaran el aborto como uno de los mayores triunfos de la mujer y la representante de la radio de la Conferencia Episcopal en la tertulía, María Dabán, optó por no hacer demasiados comentarios en esa dirección.

Además lamentaron que no hubiera apenas mujeres de directivas de las empresas del Ibex y candidatas a presidir el Gobierno. Eso sí, no se atrevieron a decir que en consejos de administración de medios de comunicación). Claro que TVE si ha tenido en varias ocasiones a una mujer al frente de su consejo de administración. La primera vez con Aznar y Mónica Ridruejo y la segunda con Zapatero y Carmen Caffarel, aunque ninguna de las dos duró demasiado. Ahora no es que una mujer presida el Consejo, es que una mujer ES el consejo en calidad de administradora plenipotenciaria.