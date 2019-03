El hermano del asesinado por Pilar Baeza avisa a Ana Rosa: ¡si pillo a Echenique...!

Juan Carlos López, hermano de la persona asesinada por Pilar Baeza candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, ha concedido una entrevista este miércoles 6 de febrero de 2019 a El Programa de Ana Rosa (Baeza se envuelve en el victimismo y el feminismo para mantenerse como candidata a la Alcaldía).

López, con una enorme facilidad de palabra pero muy enfadado, ha dado toda una lección de moral y hasta periodística en la conexión en directo con el programa (Pilar, déjate de hacerte la podemita linchada: aquí el único masacrado fue el muerto que acabó en el pozo).

Tanto es así que en su despedida Ana Rosa Quintana le ha felicitado por su intervención y le ha invitado a seguir interviniendo en el espacio matinal cuando desee (Ana Rosa vive el momento más tenso de la historia de 'El programa de AR').

El familiar del asesinado ha comenzado su intervención abochornando a Esther Palomera por haber llamado en Telecinco "violador" a su hermano y lo ha hecho con duras palabras:

"Esta señora no es periodista porque le animo a que se lea a sentencia. Nos vemos indefenso ante todo lo dicho y nadie nos pregunta. No pintamos nada. No es ni presunto violador. Aquí está la sentencia, te la dejo para que la leas".