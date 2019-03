El feminismo y una brutal polémica ciegan a Sonsoles Ónega, que mete la pata faltando gravemente a sus tertulianos hombres

Terrible liada la que hay en Mediaset, para disfrute de Paolo Vasile, entre mujeres periodistas por ver quién es más feminista o por decirle a la otra cómo debe ser el feminismo. Isabel Rábago, muy afectada, se repone para responder con dureza a Carme Chaparro y demás feministas inquisidoras.

La presentadora de Cuatro al día, Carme Chaparro y la tertuliana de Telecinco, Esther Palomera, han apaleado y puesto en el foco a Isabel Rábago, secretaria de comunicación del PP de Madrid y colaboradora del corazón en Mediaset por un tuit en el que explicó que ella no es feminista sino femenina.

Así que en el 'Ya es mediodía' de este 5 de marzo de 2019 se montó una buena cuando coincidieron Esther Palomera y la propia protagonista Isabel Rábago, pero todo terminó con una pifia insuperable de una superada Sonsoles Ónega, atacando a los hombres de la mesa de forma gratuita:

Isabel Rábago: ¡A mí lecciones de feminismo no me da nadie! Yo lucho por las mujeres en mi día a día y a mí nadie me va a poner etiquetas. Y a todos los compañeros que me están señalando, no voy a pedir disculpas, porque lucho por la igualdad pero no a lo mejor en la manera que quieren algunas. No desprecio a los hombres por ser hombres ni lo voy a hacer. Y no tolero lecciones de mujeres que me ponen en el foco de las redes para que se me humille y se me maltrate.

Esther Palomera: Es difícil sostener, Raquel, esto... Isabel, perdona, que luchas por la igualdad de derechos cuando dices en la primera línea "no soy feminista". Yo estoy perpleja de que una mujer en pleno siglo XXI no quiera que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas libertades.