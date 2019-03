Hasta en el programa de Risto se llevan las manos a la cabeza con la burrada de Talegón: la 'indepe' asegura en directo que Toni Albà no llamó puta a Arrimadas

Llevamos varios días hablando de la mujer, su papel en la sociedad actual y el movimiento feminista, que sin duda desembocará en la huelga y posterior manifestación del próximo 8 de marzo de 2019, que se presupone multitudinaria.

Aún con esas, sorprende que personas y partidos de izquierdas, quienes se han lanzado con fruición a enarbolar la bandera feminista, sean los mayores fenómenos a la hora de meter la pata con las mujeres.

En esta semana donde ellas tienen el protagonismo, insistimos, algún genio de Podemos ha sido tan torpe como para anunciar el regreso de Pablo Iglesias tras su baja de paternidad con tal alegría y jolgorio que vuelve a hacer sombra a quién ha ocupado su puesto durante su retirada, es decir, su propia pareja: Irene Montero.

Y por ahí anda otra defensora a ultranza de la mujer, Bea Talegón, a la que su afán independentista (tras pasar por las filas del socialismo, primero, y de las de UPYD, después) le ha podido a la hora de justificar al bufón de la TV3 Toni Albà por llamar puta a otra mujer como Talegón, Inés Arrimadas. --Así justifica Rahola que el mamarracho que llamó puta a Arrimadas siga en TV3: "Tampoco deberían estar en TV Inda y Espada"--



Hasta en el programa de Risto Mejide se llevaban las manos a la cabeza.--Esta 'estrella' de TV3 llama "puta" a Inés Arrimadas y la invita a quedarse en el barrio rojo de Amsterdam --

Observen el papelón de Talegón: "Negre, déjame hablar, Toni Albà, a ver si no me interrumpes, educación de hombre a mujer, quiero que le expliques a la gente dónde ha llamado prostituta a Inés Arrimadas, así tal cual."

Desde el plató de 'TEM' lo flipaban en directo: "Beatriz, se lo llamó con todas las letras".

La ex socialista de Guadalajara y ahora furibunda separatista, a lo suyo: "En el tuit al que hizo referencia al viaje de Waterloo de Arrimadas no la ha nombrado y no ha llamado puta a nadie. Y aparte, que pidió disculpas".

Ibamos a añadir algo más nosotros pero ¿para qué? si ya está todo dicho. Retratada.