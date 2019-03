El abogado de 'La Manada' le mete un tremebundo corte a Griso por etiquetarle políticamente

Agustín Martínez, abogado de 'La Manada', ha estallado de lo lindo este 7 de marzo de 2019 en el programa 'Espejo Público' (Antena 3) a cuenta de las etiquetas políticas que Susanna Griso, alguna de sus tertulianas, Elisa Beni y hasta una compañera de grupo de Atresmedia, Mamen Mendizábal, le han llegado a colgar simplemente basándose en su forma de llevar la defensa de sus patrocinados.

Al hilo de conocerse que Vox tanteó al letrado para que formase parte de su partido político, el propio Martínez no tuvo problemas en desvelar que en 2014, en las elecciones europeas, fue apoderado de Podemos, pero que acabó desencantado de ese partido que, en teoría iba a luchar por acabar con la casta. Sin embargo, más que dar a conocer ese dato, al abogado le interesaba más rebatir las etiquetas que Griso y otras colaboradoras y compañeras suyas le han colgado en más de una ocasión:

Ahora mismo no estoy interesado en formar parte de la política activa, pero sí en cambio tener opiniones políticas que no necesariamente tienen que coincidir con las etiquetas que determinadas personas o tertulianos acaban poniéndole a la gente en función de sus valoraciones personales.

Griso saltaba:

Aquí me doy por aludida porque yo una vez te dije en este programa que estabas en las antípodas ideológicas de Elisa Beni y tú me dijiste que había medido mal porque no era así.

Martínez le aclaraba:

Pues si te has dado por aludida haces bien porque erraste en el tiro, erraste en la etiqueta y no pasa absolutamente nada. Al final la cuestión de tener el placer de poder intervenir en los medios es que uno acaba sufriendo el hecho de que te etiqueten en función de lo que presume el que te escucha. Eso te pasó a ti, le pasó a la señora Beni y a la señora Mendizábal. Es algo propio de criterios ideológicos, si me lo permites, y no lo digo en este caso por ti, muy sectarios.