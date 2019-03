Telemadrid paga a Cristina Fallarás para que reparta carnets de buena feminista y ponga en la diana a Ketty Garat

Otra muestra de sectarismo en la televisión pública madrileña, Telemadrid, donde algunos colaboradores entienden que "si alguna mujer no secunda la huelga y manifestación feminista del próximo 8 de marzo de 2019, no defiendes los derechos de la mujer".

Este es el panorama que pulula un día más por la que debería ser la televisión de todos los madrileños.

El programa presentado por Maria Rey, 120 minutos, ha comenzado su tertulia con el debate de la manifestación feminista y la ausencia de partidos y personalidades políticas.--Jaime González deja para el arrastre a Fallarás por defender a la candidata podemita a la alcaldía de Ávila condenada por asesinato--

El Partido Popular ha decidido no acudir a la manifestación feminista del 8-M porque no comparte el manifiesto "politizado y partidista" elaborado por la Comisión Feminista 8 de marzo. El partido liderado por Pablo Casado se desmarca y elaborará un manifiesto propio.

La periodista Esther Palomera y la feminista radical Cristina Fallarás "han atacado" a las periodistas Ketty Garat y Paloma Cervilla de ABC por no querer secundar la huelga y la manifestación por ser una "marcha politizada por la izquierda".

Ketty Garat ha lamentado que a día de hoy "no pueda salir a manifestarse porque lamentablemente el discurso está siempre politizado y no defienden lo que de verdad necesitan las mujeres, como la brecha salarial o la conciliación con la vida familiar". "Lo que pasa es que las feministas radicales pretenden secuestrar el feminismo, y yo de radical no tengo nada. Soy moderada".

Fallarás respondió:

El feminismo es de todos, es la defensa radical de la igualdad entre hombres y mujeres. A mí me da igual que esté politizada, y tú más que nunca deberías ir.

Garat terminó el debate afirmando que le da "mucha pena, que alguien le diga cómo tiene que defender sus derechos como mujer": "A mí que alguien me quite el carnet de feminista por no asistir a la manifestación, me da vergüenza".