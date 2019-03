Le llueven las críticas a Eduerne por lo que dijo a esta concursante de “Got Talente”

Juzgar no es nada fácil. El jurado de "Got Talent" no siempre se pone de acuerdo, es lo que ocurrió en el último programa, Edurne hizo, este lunes, una valoración de Daria, una de las concursantes del programa, después de oírla, Risto discrepó totalmente: "¿Perdona? ¿De verdad? Discrepo absolutamente con lo que acabas de decir", según sq.

Su interpretación de Hurt, de Christina Aguilera, convenció a Eva Isanta, a Risto Mejide y a Paz Padilla, pero no a Edurne, de hecho fue muy crítica con ella, algo que no gustó a los espectadores que así lo mostraron en las redes sociales.

"Daria, creo que no dominas la voz. Creo que tienes un rango bastante amplio, creo que llegas a notas bastante altas, pero no las controlas. No he podido disfrutar tu actuación, no la he disfrutado", fueron las palabras de Edurne que le votó con un rotundo "NO".