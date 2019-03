Ylenia la lía tras ser expulsada de «GH DÚO»: «Ni lo sé ni me importa el porqué»

Saber perder es más importante que saborear las victorias. Este jueves tuvo lugar la décima gala de «GH DUO», el spin off del popular reality de Telecinco que está arrasando en la parrilla. La gala de la semana pasada sumó un 27,5% de audiencia y enganchó a más de 2.879.000 espectadores. A lo largo de la gala tendría lugar la octava expulsión de «GH DUO», y las aspirantes a abandonar la casa eran María Jesús e Ylenia, según ABC.

Jorge Javier Vázquez, siendo fiel a su fama de salsero, abrió la noche anunciando que Antonio Tejado e Ylenia habían pasado una noche de pasión. La cosa no pasó de unos besuqueos a los que no les dieron mayor importancia los implicados. «Nos quedamos un rato más haciendo el monguer... pero máximo máximo», se lo resumió Antonio a Suescun.

Una vez repasado el culebrón pertinente el presentador mostró los porcentajes ciegos, que demostraban que la pugna estaba de lo más reñida: 41'7% y 58'3%. El enfrentamiento seguiría abierto hasta el último instante. Precisamente una de las nominadas, María Jesús, fue la principal protagonista de la gala debido a su abierta enemistad con casi todos sus compañeros.

Hace unos días mantuvo una grave bronca con Ylenia y este jueves le tocó con Antonio Tejado, otro habitual de la gresca, y con Carolina Sobe. El primer conflicto surgió porque María Jesús puso una lavadora con solamente tres prendas suyas, y eso cabreó mucho a sus compañeros. «Todo lo que hago os molesta», se defendió ella. Raquel defendió a su excompañera:

«María Jesús lleva todo el concurso ayudando a los compañeros».

El protagonismo de María Jesús se trasladó también a plató, donde su madre y su exmarido se enzarzaron en una discusión. De hecho, Julio Ruz anunció que iba a demandar a la madre de María Jesús por lo que iba diciendo sobre «la persona que tenemos en común». Se llamaron mentirosos, cobardes y se gritaron hasta que Jorge Javier se cansó del circo y siguió con su tema, es decir, con María Jesús.

La siguiente perrería que tuvo que soportar fueron las burlas de su compañeros, que imitaban el tono de voz que puso en un vídeo que subió a Instagram. Tras ver ese nuevo vídeo la afectada rompió a llorar: «Es muy complicada esta convivencia con gente que no me soporta. Son ya muchas galas y es siempre igual». Nadie se ablandó con el lacrimal de María Jesús, y las críticas incluso fueron a más. «Si tan mal le caigo, ¿por qué está todo el día buscándome conversación?», le recriminó Carolina Sobe.

Así fue pasando la gala hasta que el presentador les pidió a María Jesús y a Ylenia que se despidiesen de sus compañeros para ir a la sala de expulsión. Se sentaron y, sin siquiera mirarse, estuvieron largo rato sin hablar. «Quiero ver con ellas todo lo que les he separado», anunció Jorge Javier. Tras meter el dedo en la llaga durante un rato Jorge Javier abrió el sobre y anunció la decisión de la audiencia.

La expulsada resultó ser Ylenia, que recibió muy sorprendida la noticia. «¡Pobrecita! ¡Qué suplicio vas a tener que vivir aquí! ¡Qué calvario!», le dijo a María Jesús. Lejos de entrar en su provocación, la jienense le deseó «suerte». «Suerte a ti también, en tu marginación ficticia», contestó la alicantina.

Tras ello, Ylenia aseguró que estaba «genial» pese a haber sido expulsada. «Fuera tengo una vida maravillosa a la que volver. Así que tranquilamente. No tengo ni idea de porqué me voy. Pero ni lo entiendo, ni me importa», afirmó en «GH DÚO», al tiempo que María Jesús, emocionada, se mostraba fascinada por su permanencia en el concurso. «¿Cómo me lo voy a esperar? Te lo juro que no, por lo más grande que tengo», le dijo al presentador.

En ese momento, Ylenia volvió a la carga. «¡Ay pobre! ¿Vas a llorar? ¿Pero con lágrimas o sin? Me da mucha "peni". Se me va a romper el corazón», sentenció. La exmodelo, por su parte, seguía intentando conciliar. «Si tú en el fondo eres buena persona», le decía a la exconcursante de «Gandía Shore», que seguía en sus trece. «Claro, como te pensabas que te ibas a ir tú, era mala. Ahora, otra vez soy mala... ¡Qué pesadilla, tronco!», gritó.

Ante su mal perder, fue abucheada por el público del programa... e Ylenia, desatada, no se contuvo. «¡Ahora me lo hacéis a la carita, el "uh"!», espetó a los seguidores de «GH DÚO» presentes en el plató de Mediaset.