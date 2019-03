El vídeo censurado de Antonio Tejado, Ylenia y María Jesús Ruiz aparece en Twitter

Es la noticia de la semana en la casa. Hoy es noche de expulsión en GH DÚO. Una noche que se antoja muy interesante con María Jesús Ruiz e Ylenia nominadas para abandonar la casa. Dos de las concursantes que peor se llevan en la casa se verán las caras en la sala de expulsiones, según recoge Berta Batlló en diariogol.

Sin embargo, entre ellas puede haber algo en común. Su atracción por Antonio Tejado. Y es que la andaluza fue la 'media naranja' del sobrino de María del Monte durante unos días del concurso. Eso sí, esa atracción pasó a enemistad y ahora no se pueden ni aguantar.

Antonio Tejado parece que no está muy preocupado por ello. Ya que en la pasada madrugada fue a por su 'triplete' particular y, a tenor de las pruebas, lo consiguió. Después de besarse y arrimarse con Candela Acevedo (su pareja en la casa y ex pareja en la vida real) y hacer lo mismo con María Jesús, el turno ha sido de Ylenia.

Durante la fiesta habitual de los miércoles, el alcohol y el desenfreno se apoderó de algunos integrantes de la casa de Guadalix. Tanto es así, que Telecinco llegó a censurar algún extracto de la emisión del 24 horas.

Aunque, con las redes sociales siempre activas, un usuario logró captar la secuencia. En ella, se puede escuchar a una Ylenia, algo perjudicada, discutir y gritar contra Kiko Rivera. Parece que ese fue el inicio de una noche donde la reina del 'Tiki-tiki' se lo pasó 'muy bien' y fue la gran protagonista.

Un hilo abierto en Twitter relata que Antonio Tejado e Ylenia tuvieron más que un acercamiento y la pasión se apoderó de ellos. "¿Otra vez, Tejado?", se preguntan algunos usuarios que creen que pudo aprovecharse del estado de la alicantina. Otros piensan que "es una estrategia de Ylenia para quedarse".

Esta noche se hablará mucho de este tema y la audiencia dictaminará su decisión: dejando o echando a la de Benidorm.