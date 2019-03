Verstrynge le dinamita a Ferreras su programa feminista: "Es injusto montar el número por el cartel de Pablo Iglesias"

¡Qué mala pata, Antonio García Ferreras! Con lo bonito que le quedó al presentador de 'Al Rojo Vivo' (laSexta) su programa feminista y llegó el politólogo y profesor universitario Jorge Verstrynge a estropearle el pastel.

Ferreras, que cambió este 8 de marzo de 2019 todos los rótulos de la tertulia para pasarlos a una tonalidad morada, acorde con la huelga del 8-M, se le vio pelín incomodado cuando Verstrynge defendió sin problemas la pertinencia del cartel que primigeniamente habían lanzado los de Podemos para anunciar la vuelta de Pablo Iglesias a la política activa el próximo 23 de marzo de 2019.

Ferreras preguntaba:

Me estás hablando de Ciudadanos, del PP... pero esta semana ha habido polémica. ¿A ti te parece machista el 'vuELve' de Pablo Iglesias?

Verstrynge le dejaba machacado:

Probablemente pudiera haber un componente de machismo porque hay ahí un componente de liderazgo y como hasta ahora los líderes siempre han sido varones. Eso sí, con toda franqueza, te diré que el cartel a mí me parecía un buen cartel. Las cosas como son. ¿El vuelve? Pues sí. No es ella, ni vosotros, ni vosotros, ni ustedes. El que vuelve es él, el que ha estado atendiendo a sus dos hijos era él. Montar el número por ese cartel a mí me parece injusto.