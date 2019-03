'El Hormiguero': La abracadabrante confesión de Ana Torroja sobre Alaska y Mario Vaquerizo

Ten amigos para esto (Mario Vaquerizo: "Ya no puedo ni peinarme").

La cantante Ana Torroja fue a divertirse a El Hormiguero (Mario Vaquerizo termina de un plumazo con los rumores confesando la terrible enfermedad que sufre).

La madrileña lleva cuatro años residiendo en México, país en el que ha vivido muchas experiencias nuevas. Pero a Pablo Motos le interesaba especialmente una: "¿Has comido gusanos allí?".

La vocalista de Mecano respondió que de la gastronomía mexicana ha probado "casi todo". Habló sobre algunos de los manjares que ha saboreado y con quién los ha compartido: "Sí, he comido gusanos, con Alaska y Mario además. Saben a pipas y son crujientes".

En la quinta temporada del 'reality' Alaska & Mario, emitida en 2018 en Paramount Network, la pareja visitó México y allí se encontraron con Ana Torroja, de la que el líder de Nancys Rubias es muy fan. Efectivamente, degustaron estos animales invertebrados.

La intérprete de Barco a Venus siguió contando en Antena 3 qué otros alimentos curiosos ha tomado en el país latinoamericano:

"El chapulín me cuesta un poco más. Son saltamontes pequeños, se los toman con limón y me da cosa. Los escamoles son las huevas de hormiga, que se toman en taquitos. Están buenas, es como una mantequilla fuerte".

La jueza de OT 2018 recordó en El Hormiguero uno de los momentos más complicados de su carrera. Sucedió cuando sintió un terremoto en pleno concierto en la ciudad mexicana de Puebla:

"Fue el 7 de septiembre , no se me olvida porque la fecha es emblemática".

En un primer momento, la artista no se dio cuenta de lo que sucedía:

"Estaba cantando Mujer contra mujer con los ojos cerrados y de repente noto como un desequilibrio. Digo 'uy, que me mareo '. Como Puebla está a dos mil y pico metros de altura, pensaba que era eso. Abrí los ojos y vi a todo el mundo corriendo . Me avisaron que estaba temblando el suelo".

La cantante no quiso cancelar el espectáculo, pese a que sufrió una aparatosa caída:

"Me bajé y, cuando pasó el temblor, me volví a subir para seguir cantando. Después desapareció el escenario y me caí, con la suerte de que había unas telas que me frenaron un poco. Pero con la mano sangrando y el subidón de adrenalina seguí cantando. Al final me dolía todo. Tuve suerte con el temblor y la caída, tengo por ahí un angelito".