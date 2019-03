Un 'esbirro' de Risto Mejide hace una broma macabra con Anson y se lleva un guantazo de Isabel San Sebastián

Se pasó de listo y le ha acabado cayendo la del pulpo por bocazas. Miguel Lago, cómico que va de graciosete y de muy progre por la vida, quiso tener su momento de gloria en plena jornada de huelga feminista el 8 de marzo de 2019 durante el programa de Cuatro 'Todo es mentira'.

Haciendo un repaso por todos los medios impresos de esa jornada, hizo un comentario que a él le parecería jocoso sobre el hecho de que La Razón llevase en portada a varias mujeres:

Una de las colaboradoras de Risto Mejide le aclaró, viendo el chaparrón que se avecinaba:

Este, que evidentemente, no parecía percatarse del terreno pantanoso en el que se estaba metiendo, insistía:

Isabel San Sebastián, que estaba en la parte de tertulia de análisis político, no dejó escapar vivo al 'marisabidillo' de Lago:

Quiero decir varias cosas. Primero, Luis María Anson, con quien yo trabajé en el ABC, que fue mi director, no solo está vivo, sino que además ha sido director de varios periódicos en los cuales ha dado muchas oportunidades a las mujeres. A mí me dio una gran oportunidad para arrancar mi carrera y me ayudó mucho en la conciliación, a mí y a otras muchas mujeres jóvenes en el ABC de entonces. El feminismo en un medio de comunicación no consiste en sacar más o menos mujeres en las fotos. Consiste en dar oportunidades, en confiar, en dar responsabilidades, eso es el feminismo auténtico y ahí os aseguro que Luis María Anson os puede dar lecciones. Así que convendría tener un poco de ciudado con lo que decimos.