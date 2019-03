Los lamentos del tibio Sardá por el sambenito que le cuelgan en Cataluña: "Para muchos radicales soy un mierda"

Es lo que tiene no ser ni carne ni pescado. Quedarse en el medio, en la indefinición, en la duda, hace que al final te acaben pillando por un lado o por el otro -La mamarrachada del día de Xavier Sardá para suavizar los ánimos en contra de los 'pobrecitos' golpistas juzgados-.

Xavier Sardá, en una amplia entrevista este 9 de marzo de 2019 a 'La Otra Crónica' (El Mundo) lamenta la etiqueta que se le cuelga desde Cataluña de ser un "mierda" -Inda se revuelve ante la insidiosa pregunta de Xavier Sardá sobre la bandera española: "Este símbolo os da arcadas"-.

El problema de este comunicador ha sido, precisamente, la ambigüedad ante lo que está sucediendo con el separatismo y esa perversa tercera vía del diálogo y de intentar comprender qué es lo que pasa por la cabeza de los golpistas -Inda hace trizas la bufonada separatista de Sardá: "A la Copa del Rey no se viene a hacer el imbécil"-.

Sobre el tema catalán, estas son las cuestiones a las que Sardá se enfrentó:

Pregunta: "Su hermana, Rosa María Sardá, recibió duras críticas por intervenir en actos públicos a favor de la unidad de España. Pilar Rahola tachó su discurso de 'repugnante'".

Respuesta: "Esto tiene unos responsables concretos, que es la gente que tiene una ideología que consiste en obtener la independencia de Cataluña y entiende que hay que hacer un proceso de convicción de los ciudadanos. Yo ya me he manifestado que no me parece la solución de nada. Una cosa es que en un país mande la izquierda o la derecha y otro que unos quieran independizarse y los otros no. Media Cataluña es incompatible con la otra media. Ahora hay que mantener las relaciones personales lo más óptimo posible".

P: "Aunque ya dejó su postura clara en un libro, mucha gente piensa que usted es independentista".

R: "Ah, sí. Aquí me llaman españolista y en Cataluña me dicen que soy un independentista tapado. Bueno... Buena señal".

P: "¿Cómo se vive la situación actual en Cataluña?"

R: "Los independentistas están instalados en el conflicto y es muy difícil retroceder. Es un conflicto nostálgico en el sentido de que es muy probable que no sea resolutivo.

P: Usted es amigo de independentistas como Josep María Mainat -cofundador de Gestmusic, productora de OT-. ¿Cómo se mantiene la cordialidad?"

R: "Ya damos por hecho que hay un terreno en el que no estamos de acuerdo. La convivencia es básica, aunque la gente se haya decantado por una postura u otra. Pero, por ejemplo, con Josep María, mi hermana Rosa y otros amigos, hemos vivido el fallecimiento de Galindo y a todos nos ha dolido por igual".

P: "¿La situación en Cataluña no le ha costado alguna amistad?"



R: "No, aunque hay gente que considera que yo tengo una opinión equivocada. El juicio que estamos teniendo es una adversidad para todo y para todos. Yo soy muy crítico porque los pasos que está dando el independentismo han afectado a los que son independentistas y a los que no. Pienso que las cosas se van a poner en su sitio. Pero, insisto, no hay personas que me hayan dejado de hablar por opinar como opino. Ahora, que para muchos radicales de Cataluña, yo soy un mierda. Esto no me cabe la menor duda".