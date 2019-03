Manu pasa de Erundino y lleva a Los Lobos a perder la prueba final

Un error que les costó muy caro. No es la primera vez que Manu, portavoz habitual de Los Lobos de «¡Boom!», desoye los consejos de sus compañeros en las pruebas del programa de Atresmedia. El concurso, en el que el grupo lucha por un bote cercano a los cuatro millones de euros, genera una tensión máxima en Los Lobos y en muchas ocasiones los concursantes deciden hacer caso a su instinto para dar con las respuestas correctas y asegurar su permanencia en el programa, según ABC.

Tras 423 programas juntos, Los Lobos ya conocen las fortalezas y debilidades de cada miembro de su equipo y, aunque suelen apoyarse entre ellos a la hora de resolver la bomba final, lo cierto es que la difícil prueba ha generado ya más de un encontronazo entre ellos. En el programa de este jueves, sin ir más lejos, Manu y Erundino protagonizaron un pequeño roce a cuenta de una pregunta sobre el backgammon. En concreto, Juanra Bonet interpeló a los concursantes sobre cuántos triángulos alargados tiene en total el tablero en el juego tradicional.

Tras la pregunta, Erundino aseguró a Manu que la cifra era 24, pero Manu decidió decir 12. En la segunda vuelta, cuando el público esperaba que el crítico de cine hiciera caso a Erundino, Manu volvió a errar apuntando que la respuesta correcta era 14. Cuando estalló la bomba, Erundino le recriminó que no hubiera tenido en cuenta sus consejos. «Pero si te lo he dicho antes», afirmó el ingeniero. «No, no, me habéis dicho 14 y 24», contestó Manu. «Yo antes te había dicho que eran 24», sentenció Erundino.