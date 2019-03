Una bloguera se harta del tutelaje feminista de Angélica Rubio: "Desde Franco no recibíamos tantas órdenes, eres una dictadora"

Cazada con su propio argumento. 'laSexta Noche' del 9 de marzo de 2019 quiso seguir aprovechando los últimos rescoldos de la huelga feminista del 8 de marzo de 2019 con una primera tertulia conformada prácticamente por mujeres.

Viendo lo que le había sucedido 24 horas antes, ese 8-M a Antonio García Ferreras, Iñaki López decidió apostar sobre seguro, no fuese a ser que alguien le estropeara también el invento feminista.

Pero, paradójicamente, quien le reventó el pastel fue una artista y bloguera, de nombre Sofía Rincón, que se enfrentó sin corte alguno con la periodista Angélica Rubio, a la que dejó estupefacta y sin un solo argumento sólido que contraponer a la intervención que acababa de escuchar.

Sofía Rincón ya apuntaba maneras en su primera intervención:

Rubio tomaba la palabra, ante las risas de la bloguera nada más soltar la periodista las primeras palabras:

Es una revolución que ha triunfado. Lo siento por ti, pero es que ha triunfado. Mira, uno de los problemas de la sociedad actual es que tenemos demasiada información y a veces no filtramos. Te acaban de explicar muy bien la diferencia entre discriminación salarial y brecha salarial. Tú, que eres una bloguera y tienes una responsabilidad porque comunicas, tienes la responsabilidad de no confundir. Te pongo un ejemplo muy sencillito, ¿por qué las personas que limpian oficinas a ocho euros la hora solo son mujeres? ¿Por qué las cuidadoras en este país de niños y de mayores son solo mujeres? ¿Hay igualdad ahí? No, no hay igualdad. ¿Por qué en los estratos más bajos, en los peores pagados, con bajas cualificaciones laborales están mayoritariamente las mujeres? ¿Por qué en los consejos del IBEX-35, los CEO, los supersueldos, los banqueros, las superjubilaciones hasta ahora son todo masculinas?

Eso es un ejemplo muy simple, pero de eso es de lo que se trata. Se trata de la posibilidad de que tú puedas jubilarte con la misma indemnización que un superbanquero. Es una revolución tan transversal que nadie que tenga dos dedos de frente se opone. Pero, fíjate, lo maravilloso de vivir en una democracia que tenemos a candidatas políticas en este país que concurren ahora en mayo de 2019 a unas elecciones que dicen que vivimos en una dictadura feminista en España. ¡Échale, dictadura feminista en España, y es candidata y le va a votar mucha gente! Esa es la grandeza de la democracia. Pero una cosa es eso y otra es confundir deliberadamente conceptos e ideas para engañar. Eso no.