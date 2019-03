La pregunta más incómoda de Emma García a Shaila Dúrcal

Momento de tensión en el plató. La cantante Shaila Dúrcal ha acudido este sábado como invitada al programa Viva La Vida de Telecinco, presentado por Emma García, donde ha hablado de lo que le ha deparado la vida en el último año, según recoge Pablo Machuna en huffingtonpost.

Entre otras cosas, del accidente que le provocó la amputación de parte de un dedo. "Fue un accidente, vamos a hablar de lo que le pasó", anunció García, esperando que la invitada accediera a ello.

Pero nada más lejos de la realidad, ya que Dúrcal ha esquivado las preguntas sobre el suceso y apenas han intercambiado un par de frases.

"De repente nos encontramos con un titular así y qué le ha pasado a Shaila en el dedo, qué ha ocurrido", ha dicho García, comentando la publicación en la que Dúrcal explicó lo sucedido.

"Bueno, me salió del corazón, eran las 5 de la mañana, todavía era todo surrealista para mí, quería compartirlo con la gente", ha contado.

"¿Qué te pasó?", ha querido saber la presentadora.

"Perdí un trocito de mi dedo, pero no pasa nada", ha contestado Dúrcal.

"Pero, ¿estabas cortando algo con un cuchillo?", ha insistido García.

"Es que, mira, no me gusta hablar de ello porque, la verdad, fue una estupidez mía y para qué, ya tengo que vivir yo con ello y, la verdad, no me apetece hablar de eso en sí. Pero lo importante es que mira, podría haber sido mucho peor", ha aseverado. Pincha aquí para ver el momento completo.