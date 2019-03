La peor Esther Palomera escupe todo su odio contra VOX insultando a Rocío Monasterio en Telecinco

Fue entrar Rocío Monasterio, presidenta del partido VOX en Madrid, al plató de 'El Programa de Ana Rosa' este 11 de marzo de 2019, y Esther Palomera adoptó su versión más feroz, desatada y faltona, utilizando incluso las descalificaciones para frenar el discurso y los argumentos de la invitada. Rocío Monasterio (VOX): "Las feministas me han amenazado de muerte".



La peor Esther Palomera, en definitiva, con unas formas nefastas para una mesa de debate en directo en televisión. La 'feminista' Esther Palomera lincha a la exsocialista Soraya Rodríguez y es Eduardo Inda quien la tiene que defender.

No me puedo callar ante la sarta de mentiras que usted está vertiendo sobre esta mesa. ¡Es que no me puedo callar!